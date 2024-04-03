ضامن تطلق تطبيقها للدفع الإلكترونى عبر الهاتف المحمول

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- Al-Borsa News) أطلقت شركة“ضامن” للمدفوعات الإلكترونية، تطبيقها الجديد“ضامن كاش” للهاتف المحمول، بالتعاون مع مجموعة BKN301، ضمن جهودها الهادفة لتوفير وسائل دفع إلكترونية ميسرة وآمنة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتستهدف“ضامن” التعاون مع الجهات المالية والمؤسسات الحكومية لدمج تطبيق“ضامن كاش” الجديد فى البنية التحتية المالية وتيسير العمليات المالية على نطاق أوسع.
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وقال المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي للشركة، إنها تتبنى خططا طموحة لتزويد عملائها بوسائل الدفع المريحة والفعالة، وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز استخدام التطبيق وتحقيق نمو مستدام فى الاعتماد على الدفع الإلكترونى وزيادة عدد المستخدمين والتجار المشاركين.
وأضاف أنه سيتم تطوير ميزات جديدة وتحديثات منتظمة لتلبية احتياجات المستخدمين ومتطلبات السوق.
ويستهدف تطبيق“ضامن كاش” تحسين وتسريع العمليات المالية وتقليل الحاجة إلى التعامل النقدي، بجانب توفير الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية لجميع فئات المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتواجدين في المناطق النائية.
ويتيح التطبيق إمكانية دفع الفواتير الشهرية مثل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الأرضى، وشحن الألعاب ومصروفات الجامعات بالإضافة إلى دفع الأقساط والتبرعات وإعادة شحن الهواتف المحمولة، فضلاً عن إمكانية إجراء عمليات الدفع السريع ومتابعة المدفوعات الشهرية.
من جانبه قال ستيفن موتشيولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة BKN301، إن التعاون مع شركة ضامن فرصة للنمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفرصة أيضا لتعزيز رقمنة سوق المدفوعات في مصر، والتي لا تزال تعتمد بشكل كبير على المعاملات النقدية، خاصة في المناطق النائية.
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