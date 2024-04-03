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ضامن تطلق تطبيقها للدفع الإلكترونى عبر الهاتف المحمول

4/3/2024 11:21:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلقت شركة“ضامن” للمدفوعات الإلكترونية، تطبيقها الجديد“ضامن كاش” للهاتف المحمول، بالتعاون مع مجموعة BKN301، ضمن جهودها الهادفة لتوفير وسائل دفع إلكترونية ميسرة وآمنة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتستهدف“ضامن” التعاون مع الجهات المالية والمؤسسات الحكومية لدمج تطبيق“ضامن كاش” الجديد فى البنية التحتية المالية وتيسير العمليات المالية على نطاق أوسع.

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وقال المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي للشركة، إنها تتبنى خططا طموحة لتزويد عملائها بوسائل الدفع المريحة والفعالة، وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز استخدام التطبيق وتحقيق نمو مستدام فى الاعتماد على الدفع الإلكترونى وزيادة عدد المستخدمين والتجار المشاركين.

وأضاف أنه سيتم تطوير ميزات جديدة وتحديثات منتظمة لتلبية احتياجات المستخدمين ومتطلبات السوق.

ويستهدف تطبيق“ضامن كاش” تحسين وتسريع العمليات المالية وتقليل الحاجة إلى التعامل النقدي، بجانب توفير الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية لجميع فئات المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتواجدين في المناطق النائية.

ويتيح التطبيق إمكانية دفع الفواتير الشهرية مثل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الأرضى، وشحن الألعاب ومصروفات الجامعات بالإضافة إلى دفع الأقساط والتبرعات وإعادة شحن الهواتف المحمولة، فضلاً عن إمكانية إجراء عمليات الدفع السريع ومتابعة المدفوعات الشهرية.

من جانبه قال ستيفن موتشيولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة BKN301، إن التعاون مع شركة ضامن فرصة للنمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفرصة أيضا لتعزيز رقمنة سوق المدفوعات في مصر، والتي لا تزال تعتمد بشكل كبير على المعاملات النقدية، خاصة في المناطق النائية.

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