الثريات المصرية في أبنية سيريلا Cyrela

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – يحتوي مبنيان سكنيان ف تابعان لشركة التطوير والبناء Cyrela ي ردهاتهما والواقعان في عاصمة ولاية ساو باولو على ثريات من الكريستال المصري. كما أن المشاريع الأخرى التي تنفذها الشركة في جميع أنحاء البرازيل ستحتوي أيضاً على ثريات كبيرة من انتاج هذا البلد العربي. إن الشركة المسؤولة عن التوريد هي كريستال عصفور البرازيل، وهي الذراع البرازيلي للشركة المصرية المصنعة للكريستال ومنتجات الكريستال عصفور كريستال ، والتي اكتسبت مساحة في السوق الوطنية للمشاريع العقارية.

لمسات شركة عصفور في Cyrela: قطع الكريستال تبدو وكأنها تطفو

وفقاً للرئيس والمدير التنفيذي لشركة كريستال عصفور – البرازيل ، محمد درويش، فإن الشركة قد قامت بمشروع الإنارة الزخرفية للردهة ولمساحات أخرى في الأبنية السكنية التابعة لـ Cyrela في موقع The Parc by Yoo في حي مويما و Art by Yoo في حي بيرديزز، وكلاهما تابعان لـ Cyrela. يرى درويش بأن هناك تناغم بين المشاريع التي تنفذها Cyrela وشركة عصفور، حيث أكد في مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية:“إن الأمر أكبر من مجرد شقة أو منزل، إنهم يقومون بتسليم الخبرة للعملاء وهذا يناسبنا جداً”.

وبالإضافة لهذين المشروعين، تقوم شركة عصفور بالتوريد للمشاريع الجديدة التابعة لـ Cyrela، بما فيها تلك التي تقع خارج ساو باولو، كما انها نفذت مشاريع الإضاءة الزخرفية لشركات مقاولات أخرى في السوق البرازيلية ودول أمريكية لاتينية أخرى مثل كولومبيا وتشيلي. وقد وجد درويش في سوق العقارات في المنطقة فئة ذات آفاق جيدة بالنسبة لثريات الكريستال المصرية. ويضيف درويش قائلاً:“إنها سوق واعدة ومعطاء”.

واستطرد قائلاً إن التواجد في هذا المشروع لا ينطبق فقط على توريد الثريات، وإنما القيام بالتصميم الخاص بالإضاءة الزخرفية وتنفيذ المشروع بالكامل. ويشير رجل الأعمال إلى أن الثريات تُصَنَعْ بشكل يدوي ويتم تثبيتها وتعليقها في السقف لتظهر وكأنها تطفو دون أن تظهر الأسلاك فيقول:” تنظر إلى السقف فترى فقط قطع من الكريستال تطفو!”. إن اليد العاملة الضرورية للقيام بالتثبيت بحاجة أن تكون متخصصة ذات جودة عالية.

كما يقوم درويش بمشاريع الإضاءة الفنية أو التقنية للمشاريع العقارية في البرازيل. ويعمل اليوم في هذا القطاع مع موردين صينيين، ولكنه ينوي الدخول بشكل أكثر قوة إلى السوق البرازيلية وجلب منتجات الإضاءة من مصر. فبينما تكون الاضاءة الزخرفية مرئية وتساعد في تجميل المكان، من خلال استخدام الثريات أو الاباجورات الضوئية، فإن الاضاءة الفنية أو التقنية تغطي المكان بشكل عام بمصابيح ظاهرة دائماً.

درويش يقدم مشروع الإضاءة الزخرفية (الديكورية)

كانت قصة درويش وعصفور قد بدأت في العام 2016 عندما بدأ رجل الأعمال بتوريد منتجات العلامة التجارية إلى البرازيل. ومن الجدير بالذكر أن شركة عصفور هي شركة مصرية ذات حضور عالمي وتقوم بالإنتاج المواد انطلاقاً من قطع الكريستال الصغيرة وحتى الوصول إلى المنتجات النهائية مثل الثريات والإضاءات السقفية واضاءات الأسقف المستعارة والارضيات والطاولات، بالإضافة لأشياء زخرفية وهدايا من الكريستال. إن درويش وهو مصري يقوم بتوريد هذه المنتجات في أمريكا اللاتينية، وبالإضافة لأعماله المتعلقة بالكريستال يمتلك وكالة سياحية في البرازيل واسمها EGP Viagens.

لدى رجل الأعمال محلاً تجارياً في مدينة ساو باولو، حيث تتواجد منتجات عصفور وتيارا، وهذه الأخيرة هي علامة تجارية كانت قد استحوذت عليها المجموعة المصرية. وبالإضافة لبيع المنتجات في المحل التجاري وتوفيرها على أساس تفصيلي إلى المشاريع العقارية فهناك فئات أخرى كالهدايا، حيث يتم بيع المنتجات في الاسواق. ويشير درويش إلى أنه هناك طلب كبير جداً على كرات الكريستال عبر الانترنت من اجل مهرجان Feng Shui الصيني. ويؤكد رجل الأعمال قائلاً:“نحن متواجدون دائماً ضمن فئة الأكثر مبيعاً، وأصبحنا كبار في هذا القطاع.

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