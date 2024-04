الثريات المصرية في أبنية سيريلا Cyrela

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – يحتوي مبنيان سكنيان ف تابعان لشركة التطوير والبناء Cyrela ي ردهاتهما والواقعان في عاصمة ولاية ساو باولو على ثريات من الكريستال المصري. كما أن المشاريع الأخرى التي تنفذها الشركة في جميع أنحاء البرازيل ستحتوي أيضاً على ثريات كبيرة من انتاج هذا البلد العربي. إن الشركة المسؤولة عن التوريد هي كريستال عصفور البرازيل، وهي الذراع البرازيلي للشركة المصرية المصنعة للكريستال ومنتجات الكريستال عصفور كريستال ، والتي اكتسبت مساحة في السوق الوطنية للمشاريع العقارية.

لمسات شركة عصفور في Cyrela: قطع الكريستال تبدو وكأنها تطفو

وفقاً للرئيس والمدير التنفيذي لشركة كريستال عصفور – البرازيل ، محمد درويش، فإن الشركة قد قامت بمشروع الإنارة الزخرفية للردهة ولمساحات أخرى في الأبنية السكنية التابعة لـ Cyrela في موقع The Parc by Yoo في حي مويما و Art by Yoo في حي بيرديزز، وكلاهما تابعان لـ Cyrela. يرى درويش بأن هناك تناغم بين المشاريع التي تنفذها Cyrela وشركة عصفور، حيث أكد في مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية:“إن الأمر أكبر من مجرد شقة أو منزل، إنهم يقومون بتسليم الخبرة للعملاء وهذا يناسبنا جداً”.

وبالإضافة لهذين المشروعين، تقوم شركة عصفور بالتوريد للمشاريع الجديدة التابعة لـ Cyrela، بما فيها تلك التي تقع خارج ساو باولو، كما انها نفذت مشاريع الإضاءة الزخرفية لشركات مقاولات أخرى في السوق البرازيلية ودول أمريكية لاتينية أخرى مثل كولومبيا وتشيلي. وقد وجد درويش في سوق العقارات في المنطقة فئة ذات آفاق جيدة بالنسبة لثريات الكريستال المصرية. ويضيف درويش قائلاً:“إنها سوق واعدة ومعطاء”.

واستطرد قائلاً إن التواجد في هذا المشروع لا ينطبق فقط على توريد الثريات، وإنما القيام بالتصميم الخاص بالإضاءة الزخرفية وتنفيذ المشروع بالكامل. ويشير رجل الأعمال إلى أن الثريات تُصَنَعْ بشكل يدوي ويتم تثبيتها وتعليقها في السقف لتظهر وكأنها تطفو دون أن تظهر الأسلاك فيقول:” تنظر إلى السقف فترى فقط قطع من الكريستال تطفو!”. إن اليد العاملة الضرورية للقيام بالتثبيت بحاجة أن تكون متخصصة ذات جودة عالية.

كما يقوم درويش بمشاريع الإضاءة الفنية أو التقنية للمشاريع العقارية في البرازيل. ويعمل اليوم في هذا القطاع مع موردين صينيين، ولكنه ينوي الدخول بشكل أكثر قوة إلى السوق البرازيلية وجلب منتجات الإضاءة من مصر. فبينما تكون الاضاءة الزخرفية مرئية وتساعد في تجميل المكان، من خلال استخدام الثريات أو الاباجورات الضوئية، فإن الاضاءة الفنية أو التقنية تغطي المكان بشكل عام بمصابيح ظاهرة دائماً.

درويش يقدم مشروع الإضاءة الزخرفية (الديكورية)

كانت قصة درويش وعصفور قد بدأت في العام 2016 عندما بدأ رجل الأعمال بتوريد منتجات العلامة التجارية إلى البرازيل. ومن الجدير بالذكر أن شركة عصفور هي شركة مصرية ذات حضور عالمي وتقوم بالإنتاج المواد انطلاقاً من قطع الكريستال الصغيرة وحتى الوصول إلى المنتجات النهائية مثل الثريات والإضاءات السقفية واضاءات الأسقف المستعارة والارضيات والطاولات، بالإضافة لأشياء زخرفية وهدايا من الكريستال. إن درويش وهو مصري يقوم بتوريد هذه المنتجات في أمريكا اللاتينية، وبالإضافة لأعماله المتعلقة بالكريستال يمتلك وكالة سياحية في البرازيل واسمها EGP Viagens.

لدى رجل الأعمال محلاً تجارياً في مدينة ساو باولو، حيث تتواجد منتجات عصفور وتيارا، وهذه الأخيرة هي علامة تجارية كانت قد استحوذت عليها المجموعة المصرية. وبالإضافة لبيع المنتجات في المحل التجاري وتوفيرها على أساس تفصيلي إلى المشاريع العقارية فهناك فئات أخرى كالهدايا، حيث يتم بيع المنتجات في الاسواق. ويشير درويش إلى أنه هناك طلب كبير جداً على كرات الكريستال عبر الانترنت من اجل مهرجان Feng Shui الصيني. ويؤكد رجل الأعمال قائلاً:“نحن متواجدون دائماً ضمن فئة الأكثر مبيعاً، وأصبحنا كبار في هذا القطاع.

خبر صحفيخبر صحفيخبر صحفي

The post الثريات المصرية في أبنية سيريلا Cyrela appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .