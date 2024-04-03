شركات ناشئة تحظى بفرصة المشاركة في حدث هام في دبي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – قامت شركات برازيلية في قطاعات الاستدامة والموارد البشرية والطاقة والتشخيص الطبي يوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل، بتقديم عروض لابتكاراتها لمواجهة التحديات في قطاعات مختلفة من الاقتصاد. هذه المنافسة بين الشركات هي جزء من الحملة الترويجية Brazil Roadshow Expand North Star، وهو حدث تنظمه كل من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil، وهو حدث أقيم في مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية الداعمة لهذه الفعالية في ساو باولو.

وتم خلال هذه الفعالية منح جوائز لـ 4 شركات من الشركات الـ 10 المشاركة، وهي Woof Smart لمراقبة صحة الحيوانات الأليفة، وشركة Twiggy لتحسين منصات التجارة الإلكترونية e-commerce، وشركة IBXX لاستحصال الطاقة الكهرومغناطيسية من الهواء، وشركة Quantis لصناعة المدخلات الحيوية.

جمع هذا الحدث ممثلين عن الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil والغرفة التجارية العربية البرازيلية ومركز دبي التجاري العالمي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وقد فازت شركة Woof برحلة للإقامة والمشاركة في منافسة العروض التقديمية (Pitch Competitions) في معرض

Expand North Star الذي سيقام في شهر تشرين الأول/أكتوبر في دبي، الإمارات العربية المتحدة. أما شركة Quantis ففازت برحلة للمشاركة في معرض Gitex Europe الذي سيقام في شهر أيار/مايو من العام 2025. أما الشركتان الحاصلتان على المركزين الثاني والثالث فستحصل كل منهما على استاند مساحة للعرض في جناح ApexBrasil خلال معرض Expand North Star الذي سيقام في دبي. ومن الجدير بالذكر أن الحملة الترويجية مع الشركات الناشئة مستمرة في البرازيل حيث إنها ستقام الخميس المقبل في مدينة فلوريانوبوليس عاصمة ولاية سانتا كاتارينا، حيث ستقدم كذلك جوائز للشركات.

Pitches وهي عبارة عن عرض محدود بوقت قصير يدور حول الابتكار وما تقوم به الشركات الناشئة. وهو الخطوة الأولية للتمكن من الحصول على مستثمرين. وكانت الشركات قد أعطيت خلال الفعالية على دقيقتين من الوقت لتتمكن من تقديم عرضها أمام هيئة مؤلفة من 4 حكام مكلفة باختيار الرابحين. حيث شكل هيئة الحكام ممثلين عن كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والخدمة البرازيلية المقدمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر (Sebrae)، وشركة Upload Ventures.

منظومة الابتكار مع الشركات الناشئة

وخلال افتتاحه لهذا الحدث، وصف رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير أوسمار شحفه هذا الحدث قائلاً“إنه لفرصة كبيرة” للشركات البرازيلية للتعريف بنفسها والتواصل مع مستثمرين محتملين والأجهزة الحكومية. وأضاف شحفه متحدثاً عن أهمية هذا البلد العربي بالنسبة للشركات الناتجة قائلاً:” إن الإمارات العربية المتحدة لديها نظام بيئي كبير للابتكار، وقد قام بتحقيق نتائج جيدة”. كما أشار شحفه كذلك إلى أن البرازيل لديها عدد كبير جداً من الشركات الناشئة والكثير منها قد انبثقت من الجامعات ومن الممكن أن تلبي مصالح المستثمرين الإماراتيين.

كما شهد هذا الحدث محاضرة لمدير العمليات الرقمية في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، Abdulla AlGaoud، حول الفوائد التي ستحصل عليها الشركات الناشئة بتواجدها في دبي، في بيئة عمل جيدة وإمكانية الاستثمار من قبل الهيئات العامة، والتواصل مع العديد من الشركات الناشئة الأخرى والاتصال العالمي.

أما المدير التجاري لمركز دبي العالمي التجاري Zarki Ackovik فقام بتقديم عرض عن معرض Expand North Star الذي كان مدمج مع معرض التكنولوجيا Gitex، والذي استطاع أن ينمو ويتحول إلى معرض مستقل يركز على الشركات الناشئة، في الوقت الذي مازال معرض Gitex فيه مركزاً لشركات التكنولوجيا الموحدة في السوق.

ستشارك الشركات الفائزة في مسابقة العروض التقديمية في كل من ساو باولو وسانتا كاتارينا في مسابقة SuperNova Challenge 2024 خلال جدول برامج معرض Expand North Star، حيث ستشارك كل منهما في مسابقة النصف النهائي من SuperNova Challenge 2024. مون الجدير بالذكر أن الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil ستشارك بجناح يضم 30 شركة ناشئة برازيلية، حيث ستحصل الشركات الحائزة على المركزين الثاني والثالث في فعاليتي ساو باولو وفلوريانوبوليس على جائزة وهي استاند في هذا الجناح.

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أديسون لوبيز جونيور/ الغرفة التجارية العربية البرازيليةماركوس كارييري

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