شركات ناشئة تحظى بفرصة المشاركة في حدث هام في دبي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – قامت شركات برازيلية في قطاعات الاستدامة والموارد البشرية والطاقة والتشخيص الطبي يوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل، بتقديم عروض لابتكاراتها لمواجهة التحديات في قطاعات مختلفة من الاقتصاد. هذه المنافسة بين الشركات هي جزء من الحملة الترويجية Brazil Roadshow Expand North Star، وهو حدث تنظمه كل من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil، وهو حدث أقيم في مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية الداعمة لهذه الفعالية في ساو باولو.

وتم خلال هذه الفعالية منح جوائز لـ 4 شركات من الشركات الـ 10 المشاركة، وهي Woof Smart لمراقبة صحة الحيوانات الأليفة، وشركة Twiggy لتحسين منصات التجارة الإلكترونية e-commerce، وشركة IBXX لاستحصال الطاقة الكهرومغناطيسية من الهواء، وشركة Quantis لصناعة المدخلات الحيوية.

جمع هذا الحدث ممثلين عن الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil والغرفة التجارية العربية البرازيلية ومركز دبي التجاري العالمي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وقد فازت شركة Woof برحلة للإقامة والمشاركة في منافسة العروض التقديمية (Pitch Competitions) في معرض

Expand North Star الذي سيقام في شهر تشرين الأول/أكتوبر في دبي، الإمارات العربية المتحدة. أما شركة Quantis ففازت برحلة للمشاركة في معرض Gitex Europe الذي سيقام في شهر أيار/مايو من العام 2025. أما الشركتان الحاصلتان على المركزين الثاني والثالث فستحصل كل منهما على استاند مساحة للعرض في جناح ApexBrasil خلال معرض Expand North Star الذي سيقام في دبي. ومن الجدير بالذكر أن الحملة الترويجية مع الشركات الناشئة مستمرة في البرازيل حيث إنها ستقام الخميس المقبل في مدينة فلوريانوبوليس عاصمة ولاية سانتا كاتارينا، حيث ستقدم كذلك جوائز للشركات.

Pitches وهي عبارة عن عرض محدود بوقت قصير يدور حول الابتكار وما تقوم به الشركات الناشئة. وهو الخطوة الأولية للتمكن من الحصول على مستثمرين. وكانت الشركات قد أعطيت خلال الفعالية على دقيقتين من الوقت لتتمكن من تقديم عرضها أمام هيئة مؤلفة من 4 حكام مكلفة باختيار الرابحين. حيث شكل هيئة الحكام ممثلين عن كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والخدمة البرازيلية المقدمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر (Sebrae)، وشركة Upload Ventures.

منظومة الابتكار مع الشركات الناشئة

وخلال افتتاحه لهذا الحدث، وصف رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير أوسمار شحفه هذا الحدث قائلاً“إنه لفرصة كبيرة” للشركات البرازيلية للتعريف بنفسها والتواصل مع مستثمرين محتملين والأجهزة الحكومية. وأضاف شحفه متحدثاً عن أهمية هذا البلد العربي بالنسبة للشركات الناتجة قائلاً:” إن الإمارات العربية المتحدة لديها نظام بيئي كبير للابتكار، وقد قام بتحقيق نتائج جيدة”. كما أشار شحفه كذلك إلى أن البرازيل لديها عدد كبير جداً من الشركات الناشئة والكثير منها قد انبثقت من الجامعات ومن الممكن أن تلبي مصالح المستثمرين الإماراتيين.

كما شهد هذا الحدث محاضرة لمدير العمليات الرقمية في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، Abdulla AlGaoud، حول الفوائد التي ستحصل عليها الشركات الناشئة بتواجدها في دبي، في بيئة عمل جيدة وإمكانية الاستثمار من قبل الهيئات العامة، والتواصل مع العديد من الشركات الناشئة الأخرى والاتصال العالمي.

أما المدير التجاري لمركز دبي العالمي التجاري Zarki Ackovik فقام بتقديم عرض عن معرض Expand North Star الذي كان مدمج مع معرض التكنولوجيا Gitex، والذي استطاع أن ينمو ويتحول إلى معرض مستقل يركز على الشركات الناشئة، في الوقت الذي مازال معرض Gitex فيه مركزاً لشركات التكنولوجيا الموحدة في السوق.

ستشارك الشركات الفائزة في مسابقة العروض التقديمية في كل من ساو باولو وسانتا كاتارينا في مسابقة SuperNova Challenge 2024 خلال جدول برامج معرض Expand North Star، حيث ستشارك كل منهما في مسابقة النصف النهائي من SuperNova Challenge 2024. مون الجدير بالذكر أن الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil ستشارك بجناح يضم 30 شركة ناشئة برازيلية، حيث ستحصل الشركات الحائزة على المركزين الثاني والثالث في فعاليتي ساو باولو وفلوريانوبوليس على جائزة وهي استاند في هذا الجناح.

أديسون لوبيز جونيور/ الغرفة التجارية العربية البرازيليةماركوس كارييري

The post شركات ناشئة تحظى بفرصة المشاركة في حدث هام في دبي appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .