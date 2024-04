معهد البرازيل-افريقيا واتفاقية تعاون في الإمارات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – سيتعاون كل من معهد البرازيل-إفريقيا (Ibraf) التي يتخذ من البرازيل مقراً له، وتريندز للبحوث والاستشارات التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبو ظبي مقراً لها في مجال الأبحاث والفعاليات. حيث وقع كل من رئيس معهد البرازيل إفريقيا، جواو بوسكو مونتي، والرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات، محمد العلي، في يوم الاثنين 1 نيسان/أبريل على مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة تقنية وعلمية.

يقوم معهد البرازيل-إفريقيا بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البرازيل والدول الافريقية، أما تريندز للبحوث والاستشارات فهي مؤسسة بحثية مستقلة. حيث تم التوقيع على هذ المذكرة في مقر Trends Research & Advisory بحضور السفير البرازيلي لدى الإمارات سيدني ليون روميرو.

لقاء لبحث التعاون وإفريقيا

ووفقاً للمعلومات التي نشرها معهد البرازيل-إفريقيا، فإن مذكرة التفاهم ستقوم بتوفير البحوث والدراسات التعاونية حول مواضيع مثل الأمن الغذائي والتغير المناخي والهجرة والأمن السيبراني، بالإضافة لتسهيل المؤتمرات والندوات وورش العمل.

وأكد العلي قائلاً:“إن هذا الاتفاق يسمح بتبادل الخبرات والآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة مع التركيز المتنامي على القارة الإفريقية، التي جذبت اهتماماً عالمياً كبيراً. ونحن نقدر عاليا الدور الهام والرئيسي لمعهد البرازيل-إفريقيا في هذا المسعى، اعترافاً بمساهمته القيمة في النهوض بالجهود التعاونية في مواجهة التحديات الطارئة الملحة”

وقال بوسكو في الوثيقة التي تم نشرها أن معهد البرازيل-إفريقيا هو أول مؤسسة في أمريكا اللاتينية توقع على شراكة مع Trends Research & Advisory. ومن الجدي بالذكر أن الهيئة البحثية قد افتتحت في آذار/مارس من هذا العام مكتبها الثالث في القارة الإفريقية، في مدينة كابو، في جنوب إفريقيا.

وقد أقيم على هامش الفعالية، مبادرة تريندز للحوار العالمي – Trend's Global Dialogue Initiative tive، وهي فعالية لتعزيز الحوار بين قادة عالميين، حيث كان مونتي وروميرو ضيوف هذه النسخة، وقد بحثا بهذه المناسبة الدور الاساسي والهام للبحث العلمي في العلاقات الدولية وأشارا إلى كيف يمكن للتعاون بين البرازيل والدول الإفريقية أن يخدم كحجر زاوية لتعزيز شراكة جنوبية- أكثر قوة.

وأشار السفير روميرو إلى أن البرازيل والإمارات العربية المتحدة تتشاركان نفس الهدف وهو تعزيز التعاون مع إفريقيا. حيث أكد السفير قائلاً:“كلا البلدين لديهما التزام قوي في التعاون الجنوبي-الجنوبي وفي المساعدة الإنمائية في كل أنحاء العالم ولا سيما إفريقيا.

لقاء في مصر: الوعر وبوسكو على يمين الصورة

كما التقى رئيس معهد البرازيل إفريقيا كذلك يوم الخميس الماضي 28 آذار/مارس في العاصمة المصرية القاهرة مع عبد الحكيم الوعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الـ FAO والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا. حيث بحثا التعاون في مجالات تطوير أنظمة الري لزراعة قصب السكر وتحسين التعاونيات الزراعية وغيرها من المواضيع.

كما قام مونتي بتقديم برنامج التدريب التقني للشباب (YTTP)، وهو المشروع التعليمي الرئيسي لمعهد البرازيل إفريقيا حول الشباب الإفريقي، والذي شهد انطلاقة نسخته للعام 2024 خلال قمة الاتحاد الافريقي. وسيقوم برنامج التدريب التقني للشباب حتى العام 2025 باختيار 1000 من الشباب الافارقة للانخراط بدورة تقنية تعليمية في البرازيل، حيث ستصل أول مجموعة إلى البرازيل في شهر حزيران/يونيو من هذا العام.

