معهد البرازيل-افريقيا واتفاقية تعاون في الإمارات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – سيتعاون كل من معهد البرازيل-إفريقيا (Ibraf) التي يتخذ من البرازيل مقراً له، وتريندز للبحوث والاستشارات التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبو ظبي مقراً لها في مجال الأبحاث والفعاليات. حيث وقع كل من رئيس معهد البرازيل إفريقيا، جواو بوسكو مونتي، والرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات، محمد العلي، في يوم الاثنين 1 نيسان/أبريل على مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة تقنية وعلمية.

يقوم معهد البرازيل-إفريقيا بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البرازيل والدول الافريقية، أما تريندز للبحوث والاستشارات فهي مؤسسة بحثية مستقلة. حيث تم التوقيع على هذ المذكرة في مقر Trends Research & Advisory بحضور السفير البرازيلي لدى الإمارات سيدني ليون روميرو.

لقاء لبحث التعاون وإفريقيا

ووفقاً للمعلومات التي نشرها معهد البرازيل-إفريقيا، فإن مذكرة التفاهم ستقوم بتوفير البحوث والدراسات التعاونية حول مواضيع مثل الأمن الغذائي والتغير المناخي والهجرة والأمن السيبراني، بالإضافة لتسهيل المؤتمرات والندوات وورش العمل.

وأكد العلي قائلاً:“إن هذا الاتفاق يسمح بتبادل الخبرات والآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة مع التركيز المتنامي على القارة الإفريقية، التي جذبت اهتماماً عالمياً كبيراً. ونحن نقدر عاليا الدور الهام والرئيسي لمعهد البرازيل-إفريقيا في هذا المسعى، اعترافاً بمساهمته القيمة في النهوض بالجهود التعاونية في مواجهة التحديات الطارئة الملحة”

وقال بوسكو في الوثيقة التي تم نشرها أن معهد البرازيل-إفريقيا هو أول مؤسسة في أمريكا اللاتينية توقع على شراكة مع Trends Research & Advisory. ومن الجدي بالذكر أن الهيئة البحثية قد افتتحت في آذار/مارس من هذا العام مكتبها الثالث في القارة الإفريقية، في مدينة كابو، في جنوب إفريقيا.

وقد أقيم على هامش الفعالية، مبادرة تريندز للحوار العالمي – Trend's Global Dialogue Initiative tive، وهي فعالية لتعزيز الحوار بين قادة عالميين، حيث كان مونتي وروميرو ضيوف هذه النسخة، وقد بحثا بهذه المناسبة الدور الاساسي والهام للبحث العلمي في العلاقات الدولية وأشارا إلى كيف يمكن للتعاون بين البرازيل والدول الإفريقية أن يخدم كحجر زاوية لتعزيز شراكة جنوبية- أكثر قوة.

وأشار السفير روميرو إلى أن البرازيل والإمارات العربية المتحدة تتشاركان نفس الهدف وهو تعزيز التعاون مع إفريقيا. حيث أكد السفير قائلاً:“كلا البلدين لديهما التزام قوي في التعاون الجنوبي-الجنوبي وفي المساعدة الإنمائية في كل أنحاء العالم ولا سيما إفريقيا.

لقاء في مصر: الوعر وبوسكو على يمين الصورة

كما التقى رئيس معهد البرازيل إفريقيا كذلك يوم الخميس الماضي 28 آذار/مارس في العاصمة المصرية القاهرة مع عبد الحكيم الوعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الـ FAO والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا. حيث بحثا التعاون في مجالات تطوير أنظمة الري لزراعة قصب السكر وتحسين التعاونيات الزراعية وغيرها من المواضيع.

كما قام مونتي بتقديم برنامج التدريب التقني للشباب (YTTP)، وهو المشروع التعليمي الرئيسي لمعهد البرازيل إفريقيا حول الشباب الإفريقي، والذي شهد انطلاقة نسخته للعام 2024 خلال قمة الاتحاد الافريقي. وسيقوم برنامج التدريب التقني للشباب حتى العام 2025 باختيار 1000 من الشباب الافارقة للانخراط بدورة تقنية تعليمية في البرازيل، حيث ستصل أول مجموعة إلى البرازيل في شهر حزيران/يونيو من هذا العام.

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