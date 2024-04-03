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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري فنزويلا وجزر سليمان

4/3/2024 9:14:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تسلّم سيف عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية، كل على حدة، نسخة من أوراق اعتماد كورنيليوس واليجيريا، سفير جزر سليمان لدى الدولة. كما تسلّم الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد نبيل عبدالخالق، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الدولة. وتمنّى الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية للسفير كورنيليوس واليجيريا، وللسفير نبيل عبدالخالق التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلديهما. ومن جانبه أعرب سفير جزر سليمان، وسفير جمهورية فنزويلا البوليفارية عن سعادتهما بتمثيل بلديهما لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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