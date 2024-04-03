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تفاهم لطباعة مليوني نسخة من القرآن في «مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف»

4/3/2024 9:14:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan) وقعت هيئة الأعمال الخيرية العالمية ومركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف التابع لـ ((دبي للإعلام)) مذكرة تفاهم بهدف تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين سعياً لتحقيق أفضل الخدمات وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات والمنافع التي تخدم الصالح العام والعمل الخيري والإنساني. حيث تعكس المذكرة حرص الطرفين على تحقيق رؤى الإمارات وتطلعاتها الطموحة بأن تكون عاصمة عالمية للعمل الإنساني، عبر تفعيل قنوات التواصل بينهما، وتأكيد شراكتهما الاستراتيجية وتكامل جهودهما في دعم وتعزيز طباعة المصحف الشريف وتفاسيره وترجمة معانيه. ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها كل من الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وفيصل عبدالله، المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع في ((دبي للإعلام)) ومدير مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، على تولي المركز طباعة مليوني نسخة من القرآن الكريم وترجمة معانيه بطبعات ذات جودة عالية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبأحجام متنوعة تتناسب مع احتياجات القراء. وأكد فيصل عبدالله على أهمية الدور الذي يلعبه المركز في تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، الهادفة إلى الاهتمام بالقرآن الكريم وخدمته، والإسهام في نشر رسالة الإسلام الحقيقية في مختلف أنحاء العالم. وقال: نجح مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف منذ تأسيسه وحتى اللحظة في تجسيد حرص دولة الإمارات واهتمامها العميق بخدمة القرآن الكريم، وتعزيز قنوات التواصل مع المسلمين في أنحاء العالم، معبراً عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، والتي تأتي في سياق التزامات ((دبي للإعلام)) الهادفة إلى ترسيخ العلاقات مع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة. وأشار إلى أن المذكرة تساهم في تعزيز مكانة المركز الذي يعد الأول من نوعه في العالم في تقديم خدمات طباعة المصحف الشريف وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية إلى جميع دول العالم، مؤكداً أن عمليات الطباعة تتم تحت إشراف نخبة من علماء القراءات على جميع مراحل طباعة المصحف الشريف. من جانبه، أشار الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة إلى أن قوة هذه الاتفاقية تأتي من أهدافها النبيلة وغاياتها السامية المتمثلة في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه إلى مختلف اللغات، وتوزيعها على مراكز تحفيظ القرآن والمساجد في أشد المناطق حاجة حول العالم، مؤكداً أن مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف هو شريك في مسيرة الخير التي بدأتها الهيئة على مدار السنوات الماضية، حيث كان المركز صاحب بصمة مميزة وأثر طيب من خلال المبادرة السابقة التي شملت توزيع مليون مصحف في الدول الإفريقية.

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