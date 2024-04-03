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جامعة خليفة توفر منحاً أكاديمية لـ 90 % من طلبتها

4/3/2024 9:14:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan) توفر جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا منحاً أكاديمية لأكثر من 90 % من طلبتها المحليين والدوليين للاستفادة من برامجها الأكاديمية والبحثية، الأمر الذي يعزز مكانة الجامعة كمساهم رئيس في التحول المتسارع الذي يشهده رأس المال البشري والفكري في دولة الإمارات. وكمؤسسة أكاديمية تحظى بأعلى تصنيفات وتركز على أهمية البحث والابتكار ودعم المشروعات، تواصل جامعة خليفة قيادة الابتكار والتعاون في دعم قدرات قادة المستقبل من خلال مبادرات متنوعة، وتستمر الجامعة باستقبال طلبات الالتحاق للطلبة الجدد من كل أنحاء العالم لغاية 30 أبريل 2024. وقال الدكتور يوسف الحمادي، نائب رئيس أول للخدمات الأكاديمية وشؤون الطلبة ونائب رئيس مساعد للدراسات العُليا في جامعة خليفة، ((تتيح جامعة خليفة بيئة التعلم الأكثر ملاءمة مع ضمان توافر خياراتها الأكاديمية والبحثية ومِنَحِها الدراسية ذات الطراز العالمي وسهولة وصول المزيد من الطلبة إليها في المنطقة وعلى مستوى العالم، ويتفق ذلك مع رؤية الدولة بشأن المساهمة في تطوير رأس المال البشري)). وأضاف ((تتسم مبادرات جامعة خليفة بسعيها نحو إيجاد الحلول الأكثر تطوراً من خلال البحث العلمي، مع إتاحة منصة للتعلم في الوقت نفسه لأكبر عدد ممكن من الطلبة في كافة أنحاء العالم)). وتابع: ((تسعى أيضاً جامعة خليفة، كمؤسسة دولية ذات تصنيفات مرموقة، بشكل متواصل إلى توفير فرص تدريب إقليمية ودولية متنوعة، إضافة لتوفير فرص العمل)). وتحرص الجامعة على توفير فرص تدريب مرنة للطلبة وفرص عمل مع مجموعة واسعة من الصناعات التي تشمل قطاع الفضاء الناشئ والصناعات التعدينية في الألمنيوم والفولاذ وقطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية. كما يتم رفد الطلبة بمهارات تقنية ومعلومات نظرية تُمكنهم من تمثيل المشروعات البحثية في المؤتمرات الدولية الكبرى.

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