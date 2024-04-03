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حاكم أم القيوين يزور مجلس أبناء المرحوم خلفان الغفلي

4/3/2024 9:14:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan) زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، مجلس أبناء المرحوم خلفان سالم بالشاوي الغفلي بمنطقة فلج المعلا. وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين مع أبناء المرحوم خلفان بالشاوي الغفلي والمواطنين رواد المجلس الرمضاني التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة. حضر المجلس الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين . والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين.

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