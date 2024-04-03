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منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها سلطان بن حمدان

4/3/2024 9:14:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan) حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، مأدبة الإفطار التي أقامها تكريماً لسموه، معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة. وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية وأطيب الأمنيات، فيما تبقى من شهر رمضان المبارك بدوام الصحة والسعادة للجميع، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها بمزيد من الرخاء والنماء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. كما تناول الحضور الحديث حول فضائل شهر رمضان المبارك، وقيم الخير والعطاء والتواصل والترابط المتأصلة في مجتمع الإمارات، والحرص على تناقلها بين الأجيال سيراً على النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدى شعب الإمارات. كما حضر المأدبة معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع مستشار في ديوان الرئاسة ومعالي فارس محمد المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي ومعالي حميد سعيد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

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