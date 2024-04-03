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محمد بن راشد: عطاء الرواد من أهل الإمارات أساس مسيرة التطوير والنماء

4/3/2024 9:14:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan) كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ((رواد إعلام دبي))، الذين أسهموا في بناء إعلام الإمارة، وتعزيز قدراته وترسيخ أركانه، ضمن مختلف مساراته، الصحافية والتلفزيونية والإذاعية. حيث أكد سموه أن عطاء وجهود الرواد من أهل الإمارات هو بمثابة الأساس الذي انطلقت منه مسيرة التطوير والنماء المباركة في الدولة، حيث كان لعطائهم، كل في موقعه، أثره في كتابة قصة نجاح انطلقت بها الإمارات نحو الريادة العالمية، لتصبح اليوم، بكل ما يتحقق على أرضها من إنجازات، محط أنظار العالم وتقديره. وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن فكرة المبادرة جاءت سيراً على النهج الذي أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاحتفاء بكل جهد يسهم بشكل أو بآخر في دفع مسيرة التطوير والتنمية في دبي.

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