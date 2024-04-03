الاحتلال ينقل أسرى المؤبدات من سجن عوفر

الاحتلال ينقل أسرى المؤبدات من سجن عوفر
التاريخ
4/3/2024 9:07:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عبر حسابها على تليغرام مساء الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال نفذت عمليات نقل بحق أسرى المؤبدات القابعين في سجن عوفر إلى عدة سجون منها "جلبوع" و"نفحة" و"ريمون" و"مجدو".
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