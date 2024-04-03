اسرائيل تلغي إجازات الجنود تحسبا لرد إيران

اسرائيل تلغي إجازات الجنود تحسبا لرد إيران
التاريخ
4/3/2024 9:07:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي ألغى إجازات جنوده نهاية الأسبوع تحسبا لرد إيران على الغارة في دمشق.
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