بعد مسامحتها بدمها : كرم عربي اصيل جسدته عائلة ابو شعبرة بحادث السير الذي اوى بحياة طفلتهم ميس رحمها الله

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- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / منجد جادو -
بصفحها وتسامحها الكبير جسدت عائلة ابو شعيرة اللاجئة من بلدة بيت نتيف والتي تعيش في مخيمي عايدة وبيت جبرين“العزة” نموذجا للكرم العربي الاصيل المتجذر بشعبنا الفلسطيني ابا عن جد الى جانب تاكيدها على الحرص على المسؤولية الوطنية والاجتماعية بعد حادث السير الغير مقصود
الذي اودى بحياة طفلتهم ميسى موسى ابو شعيرة في مخيم عايدة قبل عدة ايام.
قرار الصفح الكريم الذي جسدته عائلة ابو شعيرة براي الكثيرين من رجال الاصلاح العشائري وممثلي فصائل العمل الوطني والمجتمع المدني منذ اللحظة الاولى للحادثة المؤسفة عكس مسؤولية وطنية كبيرة فبعد دقائق قلقيلة من الوفاة اعطت العائلة هدنة بثلاث ايام لعائلة عميرة وما ان تجهزت العائلة لمواراة طفلتهم الثرى وبناء على طلب الجاهة
سمحت عائلة ابو شعيرة لعائلة عميرة بالمشاركة في مراسم دفن طفلتهم ثم سمحت لهم بتقديم واجب العزاء بمشاركة جاهة كبيرة من رجال الاصلاح والعشائر والعمل الوطني والشعبي والمؤسساتي بالمخيمين حيث اعلنت ان حقها وصلها وانها تسامح بدم طفلتهم واعتبروها شهيدة اسوة بشهداء غزة الاطفال الذين وصل عددهم عشرات الالاف مؤكدة ان ما حرى حادث سير وقضاء وقدر يؤمنون به وانه حادث سير
بقرار يعكس طيب هذه العائلة واصولها العربية الاصيلة حيث شكلت نموذجا يعكس تربية عشائرية صحيحة و حرصا وطنيا تربت عليه من كبار افراد اسرتها التي قدمت الشهداء والاسرى والجرحى وعلى راسهم حسن ابو شعيرة اسد كتائب شهداء الاقصى حيث تحدث بالعزاء محمد موسى زرينة الذي قدم التعازي باسم ال عميرة واهالي مخيم عايدة والعزة كما قدم راس الجاهة ورئيس اللجنة الشعبية للخدمات سعيد العزة التعازي للعائلة وشكرها على كرمها العربي الاصيل الذي يعكس طيب منبتها وتربيتها حيث شكلت مبادرة الصفح هذه نموذجا في الاخلاق العربية الاصيلة.
كما تحدث الاستاذ ابو رائد عميرة في بيت العزاء وعبر عن عميق شكره وشكر الجاهة بهذا الكرم الاصيل اما منذر عميرة الناشط والقيادي الفلسطيني فقد اشار الى ان الجاهة اتت لتقديم واجب العزاء ولكنها تفاجأ وكل الجاهة بهذا الصفح والكرم الذي جاء من عائلة متجذرة بالارض الفلسطينية قدمت الشهداء والجرحى والاسرى مؤكدا على فخره واعتزازه بعائلة ابو شعيرة كما كل اهالي المخيمين بهذا الكرم الاصيل.
وتحدث في بيت العزاء ممثلا عن عائلة ابو شعيرة رجل الاصلاح عبد الله تبو شعيرة ابو عمار والدكتور صابر ابو شعيرة الذين اكدوا ان تربيتهم على يد كبارهم من رجال الاصلاح بالاساس وادركا منهم ان ما جرى قضاء الله وقدره كما انهم يدركون ان مصابهم هو مصاب اهالي مخيمي عايدة وبيت حبرين وعائلة عميرة وكل محافظة بيت لحم وفلسطين لا سيما في ظل الدم النازف في غزة فهم يعلنون قرارهم بالصفح لانه الشاب الذي دهس بشكل غير متعمد ايضا اتخذ كل الإجراءات القانونية من السير بمركبة قانونية مرخصة كما قام بنقل ابنتهم على الفور للمشفى ثم قام بتسليم نفسه للشرطة و وضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية والعشائرية على الفور وهي امور تعكس مسؤوليته وعائلته ايضا.
واثنى ابو جبل ابو شعيرة على قرار كبار عائلته بالصفح واكد ان العائلة التي قدمت الشهداء والاسرى وكانت حريصة على حقوق شعبنا لن تكون الى اداة بناء واصلاح في المجتمع لا سيما في ظل ما نواجهه اليوم من استهداف لشعبنا في كل اماكن تواجده من الاحتلال الاسرائيلي.
وبناء على هذا الكرم واستكمالا وتقديرا لموقف عائلة ابو شعيرة النبيل والكريم واستجابة وتنفيذا لتقاليد شعبنا وعاداته العشائرية والدينية والوطنية توجهت جاهة وطنية كبيرة على مستوى بيت لحم وفلسطين برئاسة محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا و وزير السياحة الجديد هاني الحايك ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم محمد ابو الرب وسعيد العزة رئيس الجاهة العشائرية والمتحدث باسم الى جانب رؤوساء البلديات واللجان الشعبية ورجال الاصلاح وقادة المجتمع المحلي الى بيت عزاء عائلة تبو شعيرة للتعبير لها عن شكر محافظة بيت لحم لهذا الموقف الوطني والعربي الاصيل حيث تحدث باسم الجاهة سعيد العزة رئيس اللجنة الشعبية بمخيم عايدة واكد على ان هذه الجاهة والحضور الذي جاء جميعا من كل ارجاء بيت لحم لتكريم وشكر عائلة ابو شعيرة التي شكلت نموذجا اصيلا وخطت اجراءات عشائرية محمودة ومتميزة لتقوية روابط المجتمع التي تحث عليها الدعوات الوطنية
والنصوص الدينية السمحة وبالتالي لا بد من تعميم هذه التجربة الطيبة التي تمثل كرم ال ابو شعيرة وعموم اهالي قرية بيت نتيف المهجرة التي لا بد من شكرها وشكر كل ممثلي وكبار عائلاتهم على موقفهم الوطني والعشائري والديني الكبير.
من ناحيته قال عبد الله ابو شعيرة انه يشعر بفخر بهذا الحشد الكبير الذي جاء ليضمد الجراح ويحمل رسالة ان الجميع واحد وموحد ويقف صفا واحدا في هذا المصاب الجلل لا للعائلة فقط بل لكل عائلات المخيمات وبيت لحم بمدنها وقراها التي تتوحد على دم هذه الطفلة التي قضت بقضاء الله وقدرة لتكون طيرا من طيور الجنة باذن الله.
واكد على انهم اتبعوا كلمات الله التي تدعو للعفو عند المقدرة الى جانب حرصها على الوحدة الوطنية والمجتمعية واستمرارا في نهج العائلة التي تربوا عليها على أيدي ابائهم واجدادهم حيث انها ليست المرة الاولى التي يصفحون عنها في دماء ابنائهم في حوادث سير مشددين انهم ياملون ان يكون ما قاموا به رسالة لكل ابناء شعبنا بالصفح والكرم اذا تعرضوا لحوادث قضاء وقدر كالذي قضت فيهم ابنتهم معلنين صفحهم عن ال عميرة والشاب الذي وقع حادث الدهس معه.
وتحدث محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا الذي شارك في الجاهة العشائريّة مع مدير الشرطة محمد ابو الرب وبعض قادة الاجهزة والمسؤولين
انهم شاركوا بالجاهة رغم انهم يمثلون القانون بعد حالة الالتفاف والحرص
والمسؤولية التي ابدتها كافة العائلات وعلى رأسها عائلة ابو شعيرة التي قدمت نموذجا وطنيا تدفعنا جميعا لتقديم التحية لهم على هذه الروح والمسؤولية والحرص الوطني.
واشار الى ان الشرطة اتخذت كافة الخطوات والاجراءات القانونية من اجل الحفاظ على القانون وعلى الحقوق مشددا على اهمية التزام ابنائنا وبناتنا بالقانون لان ذلك يحد ويخفف من اي حادث سير يقع مشيرا الى ان الاجهزة الامنية تواصل محاربة كافة الظواهر السلبية حرصا على المجتمع و وجه شكره للعائلتين على تتويج هذا التسامح العربي الاصيل خصوصا من قبل عائلة ابو شعيرة.
وعبر ابو جبل عن شكره لكل المسؤولين والشخصيات الاعتبارية والوطنية والعشائرية ورؤساء البلديات وممثلي المجتمع الذي اكدوا بحضورهم على حرصهم على شعبهم و وطنهم وحقوق المواطنين مثمنا كل من تحرك علو الفور لتجاوز الالم بالمصاب.
واكد ابو جبل ابو شعيرة ان العائلة تكرم وتصفح بدم ابنتها كرما للشهداء في غزة وللشهداء في فلسطين وفي مخيمات اللجوء وكرما للحريصين على وحدة شعبنا مشددا على ان العائلة كانت وما زالت وستبقى صماما للامان لوحدة شعبنا.
وعقب الانتهاء من مراسم الجاهة الطيب الرسمي ثمن الكثير من رجال الاصلاح والعشائر عائلة ابو شعيرة على ما قدموه من اصالة وطيب عربي اصيل مؤكدين انهم يجب ان يكون درسا ونموذجا يعمم لكل العشائر لما يعكس من حرص وتميز ومسؤولية و وطنية كبيران.
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