بعد مسامحتها بدمها : كرم عربي اصيل جسدته عائلة ابو شعبرة بحادث السير الذي اوى بحياة طفلتهم ميس رحمها الله

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / منجد جادو -بصفحها وتسامحها الكبير جسدت عائلة ابو شعيرة اللاجئة من بلدة بيت نتيف والتي تعيش في مخيمي عايدة وبيت جبرين“العزة” نموذجا للكرم العربي الاصيل المتجذر بشعبنا الفلسطيني ابا عن جد الى جانب تاكيدها على الحرص على المسؤولية الوطنية والاجتماعية بعد حادث السير الغير مقصودالذي اودى بحياة طفلتهم ميسى موسى ابو شعيرة في مخيم عايدة قبل عدة ايام.

قرار الصفح الكريم الذي جسدته عائلة ابو شعيرة براي الكثيرين من رجال الاصلاح العشائري وممثلي فصائل العمل الوطني والمجتمع المدني منذ اللحظة الاولى للحادثة المؤسفة عكس مسؤولية وطنية كبيرة فبعد دقائق قلقيلة من الوفاة اعطت العائلة هدنة بثلاث ايام لعائلة عميرة وما ان تجهزت العائلة لمواراة طفلتهم الثرى وبناء على طلب الجاهة

سمحت عائلة ابو شعيرة لعائلة عميرة بالمشاركة في مراسم دفن طفلتهم ثم سمحت لهم بتقديم واجب العزاء بمشاركة جاهة كبيرة من رجال الاصلاح والعشائر والعمل الوطني والشعبي والمؤسساتي بالمخيمين حيث اعلنت ان حقها وصلها وانها تسامح بدم طفلتهم واعتبروها شهيدة اسوة بشهداء غزة الاطفال الذين وصل عددهم عشرات الالاف مؤكدة ان ما حرى حادث سير وقضاء وقدر يؤمنون به وانه حادث سير

بقرار يعكس طيب هذه العائلة واصولها العربية الاصيلة حيث شكلت نموذجا يعكس تربية عشائرية صحيحة و حرصا وطنيا تربت عليه من كبار افراد اسرتها التي قدمت الشهداء والاسرى والجرحى وعلى راسهم حسن ابو شعيرة اسد كتائب شهداء الاقصى حيث تحدث بالعزاء محمد موسى زرينة الذي قدم التعازي باسم ال عميرة واهالي مخيم عايدة والعزة كما قدم راس الجاهة ورئيس اللجنة الشعبية للخدمات سعيد العزة التعازي للعائلة وشكرها على كرمها العربي الاصيل الذي يعكس طيب منبتها وتربيتها حيث شكلت مبادرة الصفح هذه نموذجا في الاخلاق العربية الاصيلة.

كما تحدث الاستاذ ابو رائد عميرة في بيت العزاء وعبر عن عميق شكره وشكر الجاهة بهذا الكرم الاصيل اما منذر عميرة الناشط والقيادي الفلسطيني فقد اشار الى ان الجاهة اتت لتقديم واجب العزاء ولكنها تفاجأ وكل الجاهة بهذا الصفح والكرم الذي جاء من عائلة متجذرة بالارض الفلسطينية قدمت الشهداء والجرحى والاسرى مؤكدا على فخره واعتزازه بعائلة ابو شعيرة كما كل اهالي المخيمين بهذا الكرم الاصيل.

وتحدث في بيت العزاء ممثلا عن عائلة ابو شعيرة رجل الاصلاح عبد الله تبو شعيرة ابو عمار والدكتور صابر ابو شعيرة الذين اكدوا ان تربيتهم على يد كبارهم من رجال الاصلاح بالاساس وادركا منهم ان ما جرى قضاء الله وقدره كما انهم يدركون ان مصابهم هو مصاب اهالي مخيمي عايدة وبيت حبرين وعائلة عميرة وكل محافظة بيت لحم وفلسطين لا سيما في ظل الدم النازف في غزة فهم يعلنون قرارهم بالصفح لانه الشاب الذي دهس بشكل غير متعمد ايضا اتخذ كل الإجراءات القانونية من السير بمركبة قانونية مرخصة كما قام بنقل ابنتهم على الفور للمشفى ثم قام بتسليم نفسه للشرطة و وضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية والعشائرية على الفور وهي امور تعكس مسؤوليته وعائلته ايضا.



واثنى ابو جبل ابو شعيرة على قرار كبار عائلته بالصفح واكد ان العائلة التي قدمت الشهداء والاسرى وكانت حريصة على حقوق شعبنا لن تكون الى اداة بناء واصلاح في المجتمع لا سيما في ظل ما نواجهه اليوم من استهداف لشعبنا في كل اماكن تواجده من الاحتلال الاسرائيلي.

وبناء على هذا الكرم واستكمالا وتقديرا لموقف عائلة ابو شعيرة النبيل والكريم واستجابة وتنفيذا لتقاليد شعبنا وعاداته العشائرية والدينية والوطنية توجهت جاهة وطنية كبيرة على مستوى بيت لحم وفلسطين برئاسة محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا و وزير السياحة الجديد هاني الحايك ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم محمد ابو الرب وسعيد العزة رئيس الجاهة العشائرية والمتحدث باسم الى جانب رؤوساء البلديات واللجان الشعبية ورجال الاصلاح وقادة المجتمع المحلي الى بيت عزاء عائلة تبو شعيرة للتعبير لها عن شكر محافظة بيت لحم لهذا الموقف الوطني والعربي الاصيل حيث تحدث باسم الجاهة سعيد العزة رئيس اللجنة الشعبية بمخيم عايدة واكد على ان هذه الجاهة والحضور الذي جاء جميعا من كل ارجاء بيت لحم لتكريم وشكر عائلة ابو شعيرة التي شكلت نموذجا اصيلا وخطت اجراءات عشائرية محمودة ومتميزة لتقوية روابط المجتمع التي تحث عليها الدعوات الوطنية



والنصوص الدينية السمحة وبالتالي لا بد من تعميم هذه التجربة الطيبة التي تمثل كرم ال ابو شعيرة وعموم اهالي قرية بيت نتيف المهجرة التي لا بد من شكرها وشكر كل ممثلي وكبار عائلاتهم على موقفهم الوطني والعشائري والديني الكبير.





من ناحيته قال عبد الله ابو شعيرة انه يشعر بفخر بهذا الحشد الكبير الذي جاء ليضمد الجراح ويحمل رسالة ان الجميع واحد وموحد ويقف صفا واحدا في هذا المصاب الجلل لا للعائلة فقط بل لكل عائلات المخيمات وبيت لحم بمدنها وقراها التي تتوحد على دم هذه الطفلة التي قضت بقضاء الله وقدرة لتكون طيرا من طيور الجنة باذن الله.

واكد على انهم اتبعوا كلمات الله التي تدعو للعفو عند المقدرة الى جانب حرصها على الوحدة الوطنية والمجتمعية واستمرارا في نهج العائلة التي تربوا عليها على أيدي ابائهم واجدادهم حيث انها ليست المرة الاولى التي يصفحون عنها في دماء ابنائهم في حوادث سير مشددين انهم ياملون ان يكون ما قاموا به رسالة لكل ابناء شعبنا بالصفح والكرم اذا تعرضوا لحوادث قضاء وقدر كالذي قضت فيهم ابنتهم معلنين صفحهم عن ال عميرة والشاب الذي وقع حادث الدهس معه.

وتحدث محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا الذي شارك في الجاهة العشائريّة مع مدير الشرطة محمد ابو الرب وبعض قادة الاجهزة والمسؤولين

انهم شاركوا بالجاهة رغم انهم يمثلون القانون بعد حالة الالتفاف والحرص

والمسؤولية التي ابدتها كافة العائلات وعلى رأسها عائلة ابو شعيرة التي قدمت نموذجا وطنيا تدفعنا جميعا لتقديم التحية لهم على هذه الروح والمسؤولية والحرص الوطني.

واشار الى ان الشرطة اتخذت كافة الخطوات والاجراءات القانونية من اجل الحفاظ على القانون وعلى الحقوق مشددا على اهمية التزام ابنائنا وبناتنا بالقانون لان ذلك يحد ويخفف من اي حادث سير يقع مشيرا الى ان الاجهزة الامنية تواصل محاربة كافة الظواهر السلبية حرصا على المجتمع و وجه شكره للعائلتين على تتويج هذا التسامح العربي الاصيل خصوصا من قبل عائلة ابو شعيرة.

وعبر ابو جبل عن شكره لكل المسؤولين والشخصيات الاعتبارية والوطنية والعشائرية ورؤساء البلديات وممثلي المجتمع الذي اكدوا بحضورهم على حرصهم على شعبهم و وطنهم وحقوق المواطنين مثمنا كل من تحرك علو الفور لتجاوز الالم بالمصاب.

واكد ابو جبل ابو شعيرة ان العائلة تكرم وتصفح بدم ابنتها كرما للشهداء في غزة وللشهداء في فلسطين وفي مخيمات اللجوء وكرما للحريصين على وحدة شعبنا مشددا على ان العائلة كانت وما زالت وستبقى صماما للامان لوحدة شعبنا.

وعقب الانتهاء من مراسم الجاهة الطيب الرسمي ثمن الكثير من رجال الاصلاح والعشائر عائلة ابو شعيرة على ما قدموه من اصالة وطيب عربي اصيل مؤكدين انهم يجب ان يكون درسا ونموذجا يعمم لكل العشائر لما يعكس من حرص وتميز ومسؤولية و وطنية كبيران.