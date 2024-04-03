مصادر رسمي فلسطيني: فبركات حماس الاعلامية للمخابرات العامة سببها مساعدته للناس بالميدان شمال القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN /قال مصدر رسمي فلسطيني ان كافة الفبركات الاعلامية التي تداولتها حماس و وسائل الاعلام التابعة لها والداعمة لها وتلى راسها قناة الجزيرة القطرية ناجمة عن شعور حماس بالاستفزاز بسبب الاستقبال الجماهيري للشاحنات التي اوصلها الجهاز لشمال قطاع غزة ضمن حملة المسؤولية الوطنية التي اطلقتها القيادة الفلسطينية لاسناد ابناء شعبنا الفلسطيني حيث قام الالاف من جماهير شعبنا غزة لا اراديا بترديد هتافات تثمن هذه الجهود وتندد بسياسات حماس التي اوصلتهم للموت بالجوع والقصف الاسرائيلي نتيجة فشلهم العسكري والسياسي في ادارة قطاع غزة.

وقال المصدر

في تصريح صحفي تلقت ال PNN نسخة منه ان فبركات حماس وادعاءاتها التي اطلقتها عبر بيانات تبنتها وسائل اعلام حماس وضخمتها وفبركتها قناة الجزيرة هي ادعاءات كاذبة لا تصدر عن جهات تحرص على وحدة شعبنا وتماسكه ليكون قادرا على مواجهة حرب الابادة التي تقودها اسرائيل ضد اهلنا وشعبنا في قطاع غزة مستغلة التصرفات الرعناء والغير محسوبة التي نفذتها حماس بقرار ليس فلسطينيا وليس عربيا بل ايرانيا اخذت فيه شعبنا لويلات الدمار والقتل والنزوح والجوع بعد ان اخذت دولة الاحتلال ما جرى في غزة ذريعة للنيل من شعبنا والقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني بعد ان تركتهم اي ان وحلفائها وحيدين في مواجهة المعركة الغير مدروسة والغير محسوبة ولم تكن يوما نصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

واكد المصدر ان حماس واذرعها لا تريد لاي فصيل وطني فلسطيني العمل بالميدان لخدمة شعبنا واكبر دليل على ما اقترفته من جرائم بحق الفصائل والعائلات والمجتمع الفلسطيني في غزة على مر سنوات حكمها واهلنا في غزة على دراية تامة بهذه الجرائم

وشدد المصدر على ان فصائل العمل الوطني وعلى راسها حركة فتح والفصائل ومنظمات العمل المدني وعموم شعبنا قادرون على معرفة الحملات المشبوهة التي تصدر عن من ورط شعبنا وهم قادرون على معرفة من يسعى لحماية شعبنا واسناده ومن ادت سياساته العبثية

للاضرار بشعبنا وتهجيره وقتله.

كما شدد المصدر ان القيادة الفلسطينية وكافة مؤسسات و وزارات الدولة والحكومة السياسية والمجتمعية والفصائلية والامنية وعلى راسها جهاز المخابرات العامة ستواصل العمل من اجل استاد شعبنا وانقاذه من ويلات حرب الابادة التي يتعرض لها بفعل سياسات حماس ومن يدعمها ضد شعبنا في وقت هم يتمتعون بحياة الرغد والرفاهية في الدول التي تستضيفهم وتوفر لهم سبل الرفاهية بينما شعبنا يعاني ويلات النزوح والجوع والقصف والاستهداف بايدي الاحتلال وبايدي عصابات حماس.

واشار المصدر ان ما تعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وقتل وترهيب على قيادات حماس واذرعها وكان اخره ابنائنا الذين هبوا للمساعدة في توزيع المساعدات بكل شفافية على اهلنا في شمال قطاع

ودون محسوبية لحماس ومجموعاتها هو اكبر دليل على جرائم حماس التي تحاول اخفاء هذه الجرائم من خلال مسرحياتها وفبركاتها الاخيرة

وختم المصدر بالتاكيد ان هذه الاتهامات والفبركات لن تثني المخابرات وكل الاجهزة ومن خلفهم حركة فتح وكل المخلصين من ابناء شعبنا عن مواصلة العمل لاسناد شعبنا والعمل من اجله.

ويأتي هذا التصريح ردا على ما نشرته مواقع حماس الاعلامية الى جانب قنوات اخبارية عربية داعمة لها اتهمت فيها جاهز المخابرات العامة الفلسطينية بادخال قوة امنية للقطاع لاثارة المشاكل والفتن بالتنسيق مع جهات مصرية واسرائيلية.

واكدت ان اذرع حماس ستتعامل بقوة مع اي جهة تدخل القطاع بدون تنسيق معها وستتعامل معها كما تتعامل مع قوات الاحتلال و وجهت لها اتهامات عديدة كما قالت حركة حماس.