دراسة أمريكية: ارتفاع متوسط العمر المتوقع.. رغم كوفيد

ارتفع متوسط العمر المتوقع العالمي بمقدار 6.2 سنوات خلال الفترة من 1990 إلى 2021، على الرغم من انخفاضه بين عامي 2019 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت مجموعة بحثية في جامعة واشنطن في دورية "ذا لانسيت".

وتم إدراج "كوفيد 19" على أنه السبب الثاني الأكثر شيوعاً للوفاة في عام 2021 من قبل المجموعة، بقيادة سيمون هاي من معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة سياتل.

وكانت الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة في الفترة من 1990 إلى 2019 في ترتيب تنازلي هي أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتهابات الجهاز التنفسي السفلي.

وغيرت الجائحة هذا التسلسل، كونها السبب الثالث في عام 2020 وارتفعت إلى الثاني قبل السكتة الدماغية في عام 2021. وتفاوت أثرها تفاوتاً كبيراً حسب المنطقة، حيث انخفض متوسط العمر المتوقع بمقدار 0.4 سنة فقط في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا، وبمقدار 3.6 سنوات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتكشف الدراسة عن صورة دقيقة للصحة العالمية، وفقاً للمؤلف المشارك ليان أونج الذي قال إنه كانت هناك نجاحات هائلة في منع الوفاة من الإسهال والسكتة الدماغية، في حين كان للجائحة تأثير سلبي قوي.

وغطى التقرير 288 سبباً للوفاة وشمل أكثر من 200 دولة ومنطقة، مستفيداً من 56 ألف مصدر بيانات.

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