أحمد بن محمد: دبي لا تنسى المخلصين الذين ساهموا في مسيرتها التنموية

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اللقاء الرمضاني السنوي،

مجموعة من رواد إعلام دبي، الذين تركوا بصمة مؤثرة في مسيرة دبي الإعلامية.

وأكد

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،

دبي لا تنسى المخلصين الذين ساهموا بجهودهم وخبراتهم في مسيرتها التنموية.

كما أكد سموه الاستمرار في دعم

إعلامنا الوطني بما يرتقي بأداء هذا القطاع لآفاق جديدة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X":

"خلال اللقاء الرمضاني السنوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع الإعلاميين، كرم سموه مجموعة من رواد إعلام دبي، الذين تركوا بصمة مؤثرة في مسيرة دبي الإعلامية".

وأضاف سموه: "دبي لا تنسى المخلصين الذين ساهموا بجهودهم وخبراتهم في مسيرتها التنموية، ومستمرون في دعم الإعلاميين وإعلامنا الوطني بما يرتقي بأداء هذا القطاع لآفاق جديدة".

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