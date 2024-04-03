أحمد بن محمد: دبي لا تنسى المخلصين الذين ساهموا في مسيرتها التنموية

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اللقاء الرمضاني السنوي،
مجموعة من رواد إعلام دبي، الذين تركوا بصمة مؤثرة في مسيرة دبي الإعلامية.
وأكد
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،
دبي لا تنسى المخلصين الذين ساهموا بجهودهم وخبراتهم في مسيرتها التنموية.
كما أكد سموه الاستمرار في دعم
إعلامنا الوطني بما يرتقي بأداء هذا القطاع لآفاق جديدة.
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X":
"خلال اللقاء الرمضاني السنوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع الإعلاميين، كرم سموه مجموعة من رواد إعلام دبي، الذين تركوا بصمة مؤثرة في مسيرة دبي الإعلامية".
وأضاف سموه: "دبي لا تنسى المخلصين الذين ساهموا بجهودهم وخبراتهم في مسيرتها التنموية، ومستمرون في دعم الإعلاميين وإعلامنا الوطني بما يرتقي بأداء هذا القطاع لآفاق جديدة".
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