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تقنية طبية «مغناطيسية» لعلاج السرطان

4/3/2024 7:16:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طوّر الباحثون في المركز الألماني لأبحاث السرطان طريقة تسمى ((التوطين المغناطيسي التذبذبي صغير الحجم)) لتتبع الأجهزة الطبية الصغيرة داخل الجسم. وتشمل تطبيقات الطريقة الجديدة توجيه الروبوتات المصغرة لإجراء العمليات الجراحية، وتتبع المناظير الكبسولة، وتحسين الروبوتات الجراحية الآلية.

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