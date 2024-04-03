تقنية طبية «مغناطيسية» لعلاج السرطان
التاريخ
4/3/2024 7:16:31 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طوّر الباحثون في المركز الألماني لأبحاث السرطان طريقة تسمى ((التوطين المغناطيسي التذبذبي صغير الحجم)) لتتبع الأجهزة الطبية الصغيرة داخل الجسم. وتشمل تطبيقات الطريقة الجديدة توجيه الروبوتات المصغرة لإجراء العمليات الجراحية، وتتبع المناظير الكبسولة، وتحسين الروبوتات الجراحية الآلية.
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