«الكيتو» يخفف أعراض الأمراض العقلية والنفسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت دراسة حديثة أن نظام الكيتو الغذائي، الذي يعتمد على أطعمة منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون، قد يساعد في تخفيف أعراض الأمراض العقلية الخطيرة، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب، حسب ما ذكرت صحيفة ((واشنطن بوست)) الأمريكية.
وتضمنت الدراسة التي أجرها باحثون في جامعة ستانفورد للطب، 23 مريضاً تم تشخيص إصابتهم بالفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، حيث طلب منهم اتباع نظام غذائي يتكون من 10 بالمئة كربوهيدرات و30 بالمئة بروتين وحوالي 60 بالمئة دهون.
وبعد 4 أشهر من اتباع نظام الكيتو الغذائي، أظهر 79 بالمئة من المشاركين ((تحسناً ملحوظاً)) في الأعراض النفسية، وفق الدراسة.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن النظام الغذائي قد يلعب دوراً مهماً في تحسين صحة الدماغ.
ورأى الباحثون أن النظام الغذائي قد يحسن الأعراض النفسية، عن طريق تصحيح مشاكل التمثيل الغذائي. وقالت أستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ستانفورد للطب، المؤلفة الرئيسية للدراسة، شيباني سيثي، إن الباحثين يعرفون أن نظام الكيتو يمكن أن يفيد الدماغ، لكن مدى مساعدة هذا النظام في علاج مرض انفصام الشخصية أو الاضطراب ثنائي القطب، على وجه الخصوص، ((بدأ يتكشف للتو)).
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