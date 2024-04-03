«تشكيل» يختار 9 مبدعين للمشاركة في «تنوين للتصميم» الـ 11

أعلن ((مركز تشكيل)) عن اختيار تسعة مصممين للمشاركة في النسخة الـ11 من برنامج ((تنوين)) للتصميم، وذلك في أكبر دفعة يتم اختيارها حتى الآن.

وتهدف مبادرة ((تنوين)) من ((تشكيل)) إلى تنمية التصميم في دولة الإمارات، وإنتاج قطع أثاث وسلع منزلية وظيفية ومستدامة محلياً. وتستقبل المبادرة مجموعة مختارة من المصممين المحليين المقيمين في دولة الإمارات، وتقدم لهم رحلة تحولية تسهم في تحسين مهاراتهم وقدرات الاستكشاف المبدع لديهم. وسيشارك المصممون التسعة الذين تم اختيارهم وبفضل المناهج التدريبية المصممة بعناية في تدريب شامل، وبرامج توجيه وإرشاد، وسيحصلون على فرص لإجراء أبحاث، حيث ستثمر كل هذه الجهود في نهاية المطاف عن تقديم وإنتاج قطع فنية جاهزة للإنتاج التجاري ومصنّعة كاملة في الدولة.

مؤشر

وقال كرم حور، مدير التسويق والاتصالات في ((تشكيل)): باعتبار أن هذه الدفعة من المصممين في برنامج ((تنوين)) ستكون الأكبر في تاريخ ((تشكيل))، فإنها تعد مؤشراً على نمو قطاع التصميم الإقليمي خلال العقد الماضي، إلى جانب نمو الطلب على الإبداع والمنتجات المحلية المصنّعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يقدم المصممون التسعة الذين سيشاركون في برنامج ((تنوين)) مساهمات متميزة إلى مجتمع التصميم المحلي والعالمي.

وسيقوم المشاركون في ((تنوين)) خلال العام 2024 بتحسين مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم الإبداعية، والمشاركة في الخطاب النقدي، وتعزيز ابتكارات التصميم الإقليمي. ويدعم برنامج ((تنوين)) المصممين ويمكنهم من تقديم مساهمات مفيدة إلى قطاع التصميم دائم التطور، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لعرض أعمالهم في معرض ((داون تاون ديزاين)) للتصميم سيجري تنظيمه في شهر نوفمبر القادم.

دفعة

وتضم دفعة عام 2024 في برنامج ((تنوين)) من مركز ((تشكيل)) كلاً من: خديجة المازمي، مصممة إماراتية وباحثة في التراث الإماراتي والمواد المستدامة مارست الفنون والرسم منذ الطفولة. وماجد البستكي، طالب في السنوات الأخيرة في الهندسة المعمارية، ومنذ عام 2018، يقدم إلى جانب دراسته، خبرته كمصور معماري مستقل. وخالد الشاعر، مصمم ومخطط استراتيجي إماراتي متعدد التخصصات يحمل خلفية في إدارة التصميم من الجامعة الأمريكية في الشارقة. ومحمد سمارة، مهندس يحمل شهادة البكالوريوس في التصميم المعماري من الجامعة الأمريكية في الشارقة، يتمحور عمله المهني حول الابتكار والاستدامة. وآمنة بن بشر ودُنا عجلان ودانيا عجلان، صاحبتا الاستوديو الديناميكي ((ون ثيرد)). وأسامة رشاد، مهندس معماري وشريك فني لاستوديو ((آتومز)) في دبي. ورِمشة كيدواي، مصممة منتجات مهتمة بالأبحاث الحضرية والأهمية المادية وطرق الإنتاج المحلية.

ويقدم برنامج ((تنوين)) لعام 2024 مقاربة مبتكرة في تصميم الأثاث تركز على الوظيفية والاستدامة. كما أن القطع المنتجة ليست مستوحاة من الثقافة والتراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، وإنما يتم تصنيعها بالكامل داخل الدولة.