«محمد بن راشد للمعرفة» تزود المدارس بـ«معجم الغني الزاهر»

زوّدت مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤسّسة الإمارات للتعليم المدرسي بنسخ من ((معجم الغني الزاهر)) لتوزيعها على المدارس، وذلك ضمن برامج الشهر الوطني للقراءة 2024، التي نظمت في الشهر الفائت.

والمعجم من تأليف الدكتور عبد الغني أبو العزم، بإشراف من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتنطلق هذه الخطوة من سعي المؤسّسة لتعزيز القاعدة المعرفية السليمة باللغة العربية، وتوسيع آفاق القرّاء وزيادة رصيدهم من المفردات ومعانيها، ودعماً للجهود الرامية إلى بناء مجتمع متمكّن من لغته العربية وقواعدها السليمة.

ويعدّ المعجم الجديد أحد إصدارات مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويشكّل إضافةً لغوية قيمة تثري الرصيد المعرفي العربي، حيث يتميز بانفتاحه على المستعمل والمتداول من الكلمات، بما في ذلك المعرب والدخيل والمولد، بغية الوصول إلى أوسع نطاق من جمهور قرّاء اللغة العربية في مختلف الدول. كما يتميز ((معجم الغني الزاهر)) بكونه يضمّ مفردات اللغة العربية القديمة والمعاصرة، ولغة الأدب والصحافة في سياق دلالتها ومضامينها الفعلية والمجازية، وفي ضوء صيغها وتراكيبها، فضلاً عن آلاف الشواهد الأدبية المستقاة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية ودواوين الشعراء، ومؤلّفات الأدباء والكتاب قدماء ومحدثين من مختلف الأقطار العربية.

كما يشمل المعجم أنواع المتلازمات العربية والأمثال، ويورد أيضاً الكلمات المولدة والمعربة والدخيلة، ويعيدها إلى أصولها مكتوبة بالأحرف اللاتينية، إضافة إلى المصطلحات الدينية والحضارية والعلمية والتقنية، إلى جانب مئات الرسوم الإيضاحية لنباتات وحيوانات وأدوات. ويضمّ المعجم أيضاً خرائط جغرافية ولوحات فنية، ويعدّ في جوهره منهلاً لغوياً موجهاً إلى طلبة الجامعات والأساتذة الباحثين والكتاب.

وأكّد جمال بن حويرب، أن ((معجم الغني الزاهر)) إضافة مميزة للمكتبة العربية، ونتاج لغوي لأحد أعلام اللغة العربية البارزين، الذي أعد المعجم بصيغة مميزة وأسلوب مبتكر، حرص خلاله على وضع مادة ثرية بالفوائد اللغوية كثيراً ما تفتقر إليها المعاجم العربية المعاصرة.

وأوضح بن حويرب أن أهمية توزيع ((معجم الغني الزاهر)) تكمن في تشجيع القرّاء والباحثين والأكاديميين والجمهور على الاستعانة به واتخاذه مرجعاً لهم، بفضل شموليته من حيث معاني الكلمات وأصولها وتراكيبها وأمثلتها السياقية.