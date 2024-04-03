«الشارقة للرسوم المتحركة» يبدأ استقبال المشاركات في دورته الثانية

أعلن مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، عن فتح باب استقبال المشاركات لجوائز دورته الثانية التي تقام من 1 حتى 5 مايو في ((مركز إكسبو الشارقة))، موجهاً للموهوبين والمبدعين الدعوة لترشيح أعمالهم، حيث يمكن لجميع فناني الرسوم المتحركة، والصناعات الإبداعية، والسرد القصصي، استعراض مواهبهم، والمساهمة في تعزيز صناعة الرسوم المتحركة، من خلال ((جائزة اعرض مشروعك)) و((جائزة الإعلان الترويجي للكتاب)).

وكشف المؤتمر أن باب استقبال المشاركات سيظل مفتوحاً حتى 15 من أبريل المقبل، وأن تكريم الفائزين سيتم خلال حفل ختام المؤتمر في 5 مايو، إذ يحصل الفائزون بالمراتب الثلاث الأولى على جوائز قيمة، وينالون تقدير أعضاء لجنة تحكيم، كما يفتح المؤتمر الباب أمامهم إلى فرص مستقبلية، للتواصل مع خبراء صناعة الرسوم المتحركة، واستعراض مواهبهم ومهاراتهم على منصة عالمية.

عروض

وتتحدى ((جائزة اعرض مشروعك)) الفنانين والمنتجين والكتّاب والعقول المبدعة، لإعداد وتطوير ((عرض تقديمي)) لسلسلة رسوم متحركة محتملة، تستهدف الأطفال والطلاب في سن رياض الأطفال، على أن تكون السلسلة مرتبطة بشكل مباشر بثقافات وعادات منطقة الشرق الأوسط.

ويجب أن يتم العرض التقديمي بصيغة ملف ((بي دي إف)) PDF، وألا يزيد على 15 شريحة، ولا يتجاوز حجمه 20 ميغابايت كحد أقصى، ويجب أن يقدّم عنواناً جذاباً، ومفهوم سلسلة شيقاً، ووصفاً مفصلاً للشخصيات الحيوية والبنيّة السردية، بالإضافة إلى تحديد هيكل الحلقة، مع نقاط الحبكة الرئيسة التي ستقدم لأعضاء لجنة التحكيم لمحة عن تدفق السرد القصصي لدى المشارك.

إحياء القصص

وتحتفي جائزة ((جائزة الإعلان الترويجي للكتاب)) بفن الإعلان الترويجي، وقدرته على تجسيد جوهر الكتاب، وتكرّم الفنانين الذين يستخدمون مهاراتهم لإثراء مخيلة القراء.

وتدعو ((جائزة الإعلان الترويجي للكتاب)) الأفراد والمجموعات والوكالات الإبداعية، إلى تقديم فيديو إعلان ترويجي لسلسلة ((خراريف))، للمؤلفة الإماراتية دبي أبو الهول، التي أصدرتها ((مجموعة كلمات))، ويمكن للأعمال المترشحة أن تشمل السلسلة بكاملها، أو التركيز على كتاب معين منها، على ألا تقل مدة الفيديو عن نصف دقيقة، ولا تتجاوز دقيقة واحدة، مع ضرورة الالتزام بدقة الفيديو.

منصة

وتقدم الدورة الثانية من ((مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة))، الذي تنظمه ((هيئة الشارقة للكتاب))، تجربة تحفيزية لكل المشاركين، ومنصة للفنانين الموهوبين والواعدين، تتيح لهم فرصة التواصل والتعاون، لتشكيل مستقبل عالم الرسوم المتحركة.