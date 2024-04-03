عرض «بيت-تي» العالمي في ضيافة «فنون نيويورك أبوظبي» 18 الجاري

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة العرض العالمي الأول للعمل الفني بيت-تي، أحد العروض المبتكرة من تأليف وإخراج الكاتبين الشهيرين ديباك أونيكريشنان وكارثيكا ناير، وبتكليف من مركز الفنون.

ويُقام العرض يومي 18 و19 أبريل الجاري على خشبة المسرح الأحمر، بعد أن يبدأ في الساحة الشرقية بدعمٍ من مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات.

ويجمع عرض بيت-تي بين خشبة المسرح والجمهور، وبين المسرح والهواء الطلق.

وتعني كلمة بيت-تي في لغات ينطق بها مئات ملايين الناس (الماليالامية والتاميلية والكجراتية والمراثية والهندية) النعش والقفص والحقيبة، ولكن أقربها إلى المعنى المتعارف عليه هو الحاوية، على أرضٍ هشّة دون منزلٍ أو وطن، مع أمل مستمر.

كما تعني كلمة بيت-تي أولئك الذين ينتمون إلى اللامكان وشتات أنفسهم باللاوعي وكأنه إرث موروث من الأسلاف. ودعا الكاتبان ديباك أونيكريشنان وكارثيكا ناير مجموعة من الفنانين من مجالات متنوعة لإضفاء مزيدٍ من الجمالية على شكل وموسيقى العمل الفني.

وشارك في العرض الملحن ساراثي كوروار مع فرقته الموسيقية، إضافة إلى ويلي سيسا في تصميم المسرح والإضاءة، والرسام أبوبين (جورج ماثين)، والمشرف على المعدات سيمون نيرينجابو، وثلاثة من مصممي الرقصات وفناني الأداء هم وانجيرو كامويو وساجو هاري وعلي بن لطفي ثابت.

مسارات

وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع برحلة غامرة من الحركات المتناسقة والموسيقى والعروض البهلوانية المميزة التي تجسد مرحلة الشباب، حيث يَعد العرض بنقل الزوار إلى عالم من المسارات المستقبلية المتعددة.

ويمكن للحاضرين في 18 أبريل التفاعل مع الفنانين خلال جلسة حوارية بعد العرض يديرها جورج خوسيه، الأستاذ المساعد الزائر في الأنثروبولوجيا بجامعة نيويورك أبوظبي.