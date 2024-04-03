أبرز موسيقيي العالم يطالبون بالحماية من «انتهاكات» الذكاء الاصطناعي

دعا أكثر من مئتي فنان شهير بينهم بيلي أيليش ونيكي ميناج وسموكي روبنسون، إلى حماية أفضل للأعمال الفنية وحقوق المؤلفين، في ظل التهديدات التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي القادر على ((تدمير نظام الموسيقى))، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت أول من أمس.

وقالوا في رسالة نشرتها منظمة ((آرتيست رايتس ألاينس)): ((علينا حماية أنفسنا من الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي لسرقة أصوات الفنانين المحترفين وانتهاك حقوق المبتكرين وتدمير نظام الموسيقى)).

ومن بين الموقعين على الرسالة كاتي بيري ونورا جونز وكاميلا كابيلو وورثة كل من بوب مارلي وفرانك سيناترا.

وتابعت الرسالة التي وقّعتها أيضاً فرقتا ((بيرل جام)) و((آر اي ام)): ((ندعو كل المنصات الموسيقية الرقمية وخدمات الموسيقى إلى الالتزام بعدم تطوير أو نشر أي تكنولوجيا أو محتوى أو أدوات ابتكار موسيقى تستند إلى الذكاء الاصطناعي، والتي تُضعِف أو تحل محل الفنّ البشري الذي يبتكره كتّاب الأغاني والفنانون، أو تحرمنا من مكافأة عادلة لأعمالنا)).

ويثير تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاوف من تهديدات عدّة تطال المجال الموسيقي، وقدرته خصوصاً على استنساخ أصوات شهيرة.

ورأى الموقعون على الرسالة أنّ الذكاء الاصطناعي يحمل ((إمكانات هائلة لتعزيز الابتكار البشري))، واستدركوا: ((لكنّ عدداً من أهم وأكبر الشركات يستخدم أعمالنا من دون الحصول على موافقتنا لتطوير نماذج للذكاء الاصطناعي)).

وباتت تينيسي في الشهر الفائت أول ولاية أميركية تقرّ قانوناً يرمي إلى حماية المتخصصين في المجال الموسيقى من تهديدات الذكاء الاصطناعي.

والقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع يوليو ولاقى ترحيباً من كبار اللاعبين في المجال الموسيقي، يمنع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من إعادة إنتاج صوت الفنان من دون موافقته.

وتتم حالياً دراسة تشريعات مماثلة على المستوى الفدرالي وفي الكونغرس الأمريكي وفي ولايات كثيرة أخرى.