تجارب حافلة بالمرح في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع

باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج الشيقة الثرية بصنوف المتعة والترفيه، تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ضمن إطار حملة ((رمضان في دبي))، في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تشتمل على مجموعة من الأنشطة تقام في مختلف أنحاء المدينة معززة الشعور بأجواء وقيم الشهر الكريم لدى سكان دبي وزوارها، متحية لهم التمتع بماسبات لا تُنسى.

ألعاب نارية

ويمكن للجمهور من مختلف الأعمار، الاستمتاع بعروض الألعاب النارية التي تضيء سماء المدينة خلال عطلات نهاية الأسبوع. وتقام عروض الألعاب النارية في دبي فستيفال سيتي مول، من 5 إلى 7 أبريل. وتتألق مجموعة من أشهر معالم دبي بعروض إضاءة رائعة من الساعة 8 مساءً، وحتى 3 بعد منتصف الليل، في إطار فعالية ((أطياف رمضان))، بما في ذلك منطقة السيف ودبي فستيفال سيتي مول ومسجد الحباي في منطقة الخوانيج.

وترحب مناطق السيف، وممشى الخوانيج، وبلوواترز، بالعائلات خلال عطلة نهاية كل أسبوع، مع مجموعة من وسائل الترفيه التقليدية والمبتكرة، مثل عزف العود والقانون والمسحراتي، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

كما يمكن للعائلات معرفة المزيد من المعلومات عن ((التومينة))، وهي احتفالية لتعليم الأطفال تلاوة وحفظ القرآن، من خلال دمجهم في بيئة تربوية خاصة، تستخدم منهجاً تعليمياً يجمع بين الصبر والاحترام العميق لأصول وقواعد التلاوة.

القرية العالمية

وتفتح القرية العالمية أبوابها أمام الأطفال وعائلاتهم لقضاء أمسيات رمضانية مميزة. ويمكن لزوار القرية الاستمتاع بالطقس المعتدل، وزيارة مئات الأجنحة والأكشاك المتنوعة، التي تحتفي بمختلف الثقافات والجنسيات، وتعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي. وتستقبل الأكشاك الزوار الراغبين في شراء الحلي والهدايا، فيما تضيء عروض الألعاب النارية سماء القرية، لترسم البسمة على وجوه جميع الزوار، في تمام الساعة 9 مساءً، خلال عطلات نهاية الأسبوع.

إفطار عائلي

وتقدم دبي لسكانها وزوارها مجموعة من تجارب الإفطار المناسبة للعائلات، وتضم مأكولات محلية وعالمية، تناسب الجميع، بالإضافة إلى أجواء مميزة، تساعدهم على صنع ذكريات لا تُنسى. ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة إفطار مميزة في قاعة الواحة، التي جرى افتتاحها مؤخراً في مدينة إكسبو دبي، ومتابعة فعالية ((حي رمضان)) في ساحة الوصل، والتي تقدم الكثير من الأنشطة طوال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك قصص الأنبياء. وتقدم المدينة لزوارها من العائلات تجربة تناول الإفطار بجوار شلالات إكسبو السيريالية، والاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المأكولات، مع هذه الإطلالة الرائعة.

ويقدم مطعم الماشوة في منتزه ((ريفرلاند دبي))، لضيوفه، تجربة أصيلة من منطقة الشرق الأوسط، تشمل الاستمتاع بتناول المأكولات العربية، تحت أضواء النجوم.

تجارب

ويمكن لسكان دبي وزوارها من العائلات، التوجه إلى ((عالم آية))، الوجهة الترفيهية الغامرة في ((وافي)) مول، والتي تتكون من 12 منطقة مميزة، تسرد كل منها قصة مختلفة.

وتدعو ((آي إم جي عالم من المغامرات))، العائلات للتعمق في الثقافة العربية الغنية، حيث تتيح لهم فرصة الاستمتاع بأمسية مليئة بالمرح، وركوب الخيل، والتجول في المناطق المختلفة، والاسترخاء في أجواء المجالس العربية التقليدية. وتفتح حديقة الزهور ((دبي ميراكل جاردن)) أبوابها أمام الزوار من العائلات، للاستمتاع بجمال وألوان النباتات والزهور المتنوعة، والإطلالات الطبيعية الخلابة.

ويدعو متحف ((مدام توسو)) في دبي، العائلات إلى الاستفادة من تخفيضات بنسبة 30 % على تذاكر الدخول العادية ((القياسية))، وجولة كبار الشخصيات، وتجربة الشهرة الحصرية، وذلك عند شرائها قبل يوم 10 أبريل، فيما يسري العرض على الزيارات حتى 30 أبريل.

ويمكن للعائلات زيارة متحف ((أولي أولي)) للأطفال، خلال رمضان وعيد الفطر المبارك، والاستفادة من الإصدار المحدود من تذاكر دخول ((أولي أولي)) العائلية، حتى يوم 14 أبريل.