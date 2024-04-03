إغلاق مدرجات خيتافي بسبب إهانات عنصرية

عوقب نادي خيتافي بإغلاق جزئي لمدرّجات ملعبه ثلاث مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب إهانات عنصرية ومعادية للأجانب طالت لاعب إشبيلية الأرجنتيني ماركوس أكونيا خلال مباراة الفريقين الأسبوع الماضي.

ويتعيّن على النادي وضع لافتة في المنطقة المغلقة من المدرجات ((تدين أعمال العنف، العنصرية، كراهية الأجانب عدم التسامح في كرة القدم)) فضلاً عن رسالة دعم للعب النظيف، حسب ما أوضحت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني للعبة التي أضافت إلى العقوبة غرامة بقيمة 27 ألف يورو.

واضطر حكم المباراة إلى إيقافها لفترة وجيزة بعد إهانات موجهة للاعب الأرجنتيني، فيما كشف المدرب كيكي سانشيس فلوريس تعرضه أيضاً لمجموعة من الشتائم.

وتأتي هذه الأحداث بعد مباراة ودية البرازيل وإسبانيا منظمة لمواجهة العنصرية رداً على إهانات تعرض لها أكثر من مرة مهاجم ريال مدريد البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور.

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