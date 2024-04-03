عبدالله بن طوق: أداء النصر مطمئن ويؤهله للمنافسة على لقب الكأس

أكد عبدالله بن طوق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن الأداء الذي ظهر عليه ((العميد)) أمام عجمان في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مطمئن ويؤهله للمنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن النصر سيبذل كل جهوده من أجل التتويج بالكأس وإهدائه إلى جمهوره. وتأهل العميد إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بفوزه على عجمان بهدفين مقابل هدف واحد، أول من أمس، بثنائية المغربي عادل تاعرابت والبرتغالي يوري ميديروس، بينما سجل البرازيلي دودو هدف عجمان، ليعود النصر إلى هذا الدور المتقدم في المسابقة الغالية بعد غياب موسمين متتاليين، حيث بلغ آخر مرة المربع الذهبي في موسم 2020 - 2021.

وقال بن طوق لـ((البيان)): نهنئ جماهير النصر بالتأهل، مثلما صرحنا في بداية الموسم، الوصول إلى النهائي هدف رئيسي بالنسبة لنا، لقد قطعنا خطوة مهمة في هذا المشوار، لكن ما زالت أمامنا الخطوة الكبرى في نصف النهائي، ما يشعرنا بالاطمئنان هو الأداء الرجولي والممتاز الذي قدمه الفريق، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ من التركيز والروح القتالية، نشكر المدرب واللاعبين على ذلك.

وأوضح بن طوق أن وصول النصر إلى نصف النهائي هو استمرار للنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة وثمرة العمل الكبير الذي قدمه المدرب الهولندي ألفريد شرودر، ونجاحه في استثمار قدرات اللاعبين بالشكل الأمثل، معرباً عن ثقته في الفريق لتخطي محطة المربع الذهبي، وقال: نشكر المدرب واللاعبين على جهودهم المقدرة، وثقتنا كبيرة فيهم للتأهل إلى المباراة النهائية.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن العميد من خلال ما أظهره من مستويات قوية في الأشهر الأربعة الأخيرة تحت قيادة شرودر قادر على تخطي عقبة أي فريق بفضل الروح القتالية والعزيمة والإصرار.

هدوء

من جهته، أكد شرودر أن فريقه قدم أداءً جيداً أمام فريق عجمان، وأنه يدرك تماماً قيمة هذه المسابقة في الإمارات وما تمثله لجماهير الأندية، مشيراً إلى أن النصر كان الطرف الأفضل على مدار المباراة، بما في ذلك الشوط الأول الذي أنهاه متأخراً بهدف سجله عجمان ضد مجرى اللعب، مشيراً إلى أنه طالب اللاعبين بالهدوء بعد تلقيهم هدفاً مبكراً في الدقيقة 13، لأن الهدوء والتركيز وتنظيم الصفوف هو الذي يصنع الفرص، ويقود إلى إدراك التعادل والفوز، وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف: ((بالرغم من تلقي هدف مبكر لم أكن غاضباً، لأننا كنا الأفضل وتحكمنا في المباراة بالشكل المطلوب، وأوجدنا أكثر من فرصة للتسجيل، وفي الشوط الثاني طلبت من اللاعبين مواصلة السيطرة على الكرة، وأخبرتهم أن المنافس لن يستمر في الحفاظ على شباكه أكثر من ذلك، وأشكر اللاعبين على تنفيذ التعليمات، وهذا الفوز يمثل لنا قيمة كبيرة، لأنه صعد بنا إلى نصف نهائي بطولة مهمة نتمنى أن نصل فيها لأبعد نقطة)).

وحول ما إذا كان يفضل الشارقة أم شباب الأهلي في نصف النهائي، أكد شرودر أنه لا يهتم للأمر، ويرحب بمواجهة أي منافس، وأنه يفكر في تجهيز فريقه بالشكل المطلوب ولا يشغل ذهنه بمنافسيه، مشيراً إلى أن الشارقة وشباب الأهلي من أقوى الأندية الإماراتية، ويكن لهما كل الاحترام والتقدير، والتأهل سيكون من نصيب الفريق الأجدر.

وأشاد الروماني دانيال إيسايلا، مدرب عجمان، بالمستويات القوية التي يقدمها النصر تحت قيادة مدربه شرودر، وقال: ((كنا ندرك صعوبة مواجهة النصر، وطلبت من اللاعبين التركيز على الهجمات المرتدة، ونجحنا في التسجيل في الشوط الأول وأوجدنا أكثر من فرصة للتقدم بهدفين، وفي الشوط الثاني عانينا من الضغط بعد نجاح النصر في تسجيل هدفين، ولم نتعامل بالصورة المطلوبة مع مجريات المباراة، وارتكبنا العديد من الأخطاء)).

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