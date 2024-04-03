«طائرة ند الشبا» تحلّق عالمياً بنجوم من 30 جنسية

شهدت منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا مشاركة 116 لاعباً من 30 جنسية حول العالم، من بينهم 67 لاعباً من نجوم الدوري الإيطالي للكرة الطائرة من أندية مودينا وكاتانيا وبادوفا وشيسترينا وبريزما تارانتو، ولذلك حظيت دورة ند الشبا باهتمام الإعلام الإيطالي، حيث نشرت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية أخباراً عن البطولة، من أبرزها موقع زازوم الإيطالي، وصحيفة كوتديانو سبورتيفو، وموقع كورير دي لوسبورت، وصحيفة الجورنال دي إيطاليا، وموقع سبورت تيسكالي، وغيرها. ويتقدم اللاعبون الإيطاليون عدد الجنسيات المشاركة في بطولة بـ34 لاعباً، ثم ليبيا بـ13 لاعباً، نظراً لمشاركة السويحلي الليبي بطل العرب، والبرازيل بـ11 لاعباً، والإمارات 8 لاعبين، وإيران 4، وألمانيا 4، وإسبانيا 2، إلى جانب جنسيات أخرى من مختلف الدول الأوروبية وأمريكا.

وأكد جعفر الفردان، نجم الكرة الطائرة الإماراتية سابقاً ومعلق قناة دبي الرياضية حالياً، أن النسخة الأخيرة كانت الأقوى من بين كل الدورات السابقة، حيث عانقت الروعة والعالمية بمستوياتها العالية ومشاركة أبرز نجوم الكرة الطائرة في العالم، ما عزز مكانة بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا، باعتبارها البطولة الأفضل والأقوى على الساحة العربية.

وقال الفردان: ((شهدت البطولة مشاركة نجوم عالميين كبار يتقدمهم البرازيلي برونو ريزينديه الحاصل على أكثر من 16 جائزة فردية، وهو أفضل صانع ألعاب على مستوى البطولات التي شارك فيها سواء الأولمبياد أو بطولات العالم أو كأس العالم وأمريكا الجنوبية والكثير من البطولات العالمية، وهو يعد رقماً صعباً على المستوى العالمي، وقد أحدث ضجة في البطولة من حيث مستوى اللعب والأداء، كما تواجد اللاعب الكوبي السابق والإيطالي الحالي عثمان خوانتورينا، وهو أحد أساطير اللعبة وأحد أبرز نجوم نادي مودينا والحائز 39 جائزة فردية.

وأضاف: يملك النمساوي باول بوشيجر الكثير من القوة والإبداع للبطولة، وأيضاً اللاعب البيلاروسي أولادزيسلاو دافيسكيبا أفضل لاعب في البطولة، واللاعب الفرنسي ثيو فوري نجم المنتخب الفرنسي، ويعد الإيطالي أليساندرو توندو الذي فاز بلقب أفضل حائط صد في البطولة من أبرز اللاعبين في الدوري الإيطالي، واللاعب الروسي العملاق ماكسيم شباشكوف، وغيرهم الكثير من اللاعبين المميزين.

وتابع: الدوري الإيطالي الأقوى عالمياً، وقيمته تماثل قيمة الدوري الأمريكي NBA على مستوى كرة السلة، ولذلك فإنني كعاشق ومتابع ومختص بالكرة الطائرة أشكر اللجنة المنظمة للدورة ومسؤولي الفرق على نجاحهم في استقطاب هذه الفرق الكبيرة للمشاركة في البطولة والتنافس أمام جمهورنا وتقديم هذه المتعة والفائدة لنا، خصوصاً أن توقيت البطولة يأتي قبل أسبوع من انطلاقة الأدوار النهائية لدوري الطائرة الإيطالي، وهو الأمر الذي انعكس على قوة الأداء والتنافس الكبير بين الفرق واللاعبين العالميين المشاركين.

وأكد الفردان أنه قياساً بالتطور الذي تشهده البطولة ودعم اللجنة المنظمة والجوائز الكبيرة المقدمة للفرق ونجاح مسؤولي الفرق في استقطاب أقوى الفرق واللاعبين الأعلى تصنيفاً، من الممكن أن نشهد مستقبلاً مشاركة منتخبات عالمية فيها، وقال: أصبحت البطولة تحظى باهتمام عالمي على المستوى الإعلامي والفني، وقد شهدت البطولة حضور رئيس رابطة الدوري الإيطالي للكرة الطائرة الذي تحدث عن إعجابه الكبير بالبطولة، وكذلك تطلعه للتعاون مع مجلس دبي الرياضي في فعاليات أخرى مستقبلاً.

وتمنى الفردان أن يحضر لاعبو منتخباتنا الوطنية من الصغار والكبار وكذلك الإداريون والفنيون في الاتحاد والأندية إلى الصالة لمتابعة منافسات الكرة الطائرة والاستفادة من مشاهدة النجوم العالميين وهم يقدمون أقوى المستويات.

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