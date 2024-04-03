تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، ختام منافسات ((دورة محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية))، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان الأمين العام لاتحاد المصارعة، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس اتحادات الإمارات والعربي والآسيوي للمبارزة.

وتوّج نجل سمو ولي عهد الفجيرة، الفائزين في منافسات الدورة بألعابها الست، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة لهذه النسخة ونجاحها المتواصل في استقطاب المشاركين من اللاعبين واللاعبات وزيادة أعدادهم كل عام.

واختتمت الدورة التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية في مجمّع زايد الرياضي بالإمارة، بمشاركة محلية وخليجية واسعة من فئة الشباب والناشئين، وسط منافسات مثيرة تضمنتها الدورة في ست ألعاب قتالية هي التايكواندو، الجودو، المبارزة، المصارعة، الملاكمة، والكاراتيه.

حضر الختام، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وأنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارات اتحادات الفنون القتالية في الدولة. وكانت دورة محمد بن حمد الشرقي قد انطلقت قبل 3 أيام بمجمع زايد في إمارة الفجيرة بمشاركة أكثر من 450 لاعباً ولاعبة وضمت 6 ألعاب وهي الجودو والتايكواندو والكاراتيه والمبارزة والمصارعة والملاكمة.

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