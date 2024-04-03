4 فرق تشارك ببطولة «كأس الماسترز» للبولو اليوم

تنطلق في الثالثة عصراً منافسات بطولة كأس الماسترز للبولو، والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى الأحد المقبل ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2024.

بطولة الماسترز التي تقام بمشاركة أربعة فرق هي: الباشا، والحبتور، وذئاب دبي، و((فور رالف ستارز))، وبهانديكاب 4 جول والتي تعد الحدث قبل الأخير في أجندة هذا الموسم، حيث لم يتبقَ سوى كأس دبي والمقرر انطلاقته خلال الفترة من 15 حتى 20 الجاري.

يلتقي في لقاء الافتتاح، فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور مع فريق ((فور رالف ستارز)) الثالثة عصراً، فيما يلعب فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور أمام فريق الباشا في الرابعة عصراً.

بدوره، أكد محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، أن اللجنة اعتادت أن تختتم موسمها بصفة سنوية بحفل لأسرة اللعبة والعاملين بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية تتويجاً للعمل المثمر والبناء للجهود الكبيرة التي قدمها الجميع خلال الموسم. على جانب آخر، بدأت إدارة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية تعد العدة لحفل ختام الموسم المقرر إقامته في السابعة من مساء الأربعاء 17 أبريل الجاري بفندق هيلتون بالحبتور سيتي بدبي.

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