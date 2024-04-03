«العليا لسباق زايد الخيري» تنظم الملتقى السنوي للرياضيين والإعلاميين

أقامت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري ملتقى الرياضيين والإعلاميين السنوي مساء أول من أمس، في فندق ((إرث أبوظبي)) خلال حفل الإفطار، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والفريق الركن ((م)) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري.

كما حضر الملتقى عدد كبير من المسؤولين في اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، والمجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، والاتحادات، وممثلو المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال المساهمين في سباق زايد الخيري، وعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبادل الحضور الآراء، خلال الملتقى، بشأن المشهد الرياضي العام في ضوء استعدادات الإمارات لاستضافة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب خلال الفترة من 16 أبريل الجاري وحتى 2 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 3500 لاعب ولاعبة من الأشقاء الرياضيين في دول مجلس التعاون الخليجي في 25 رياضة ومسابقة تم توزيع فعالياتها على مختلف إمارات الدولة.

كما تطرقت المناقشات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتأهل عدد من الرياضات الإماراتية للنهائيات التي ستقام صيف العام الجاري، وضرورة توفير أفضل برامج إعداد لها من أجل الظهور بالشكل المطلوب والسعي لتحقيق إنجاز يدعم مسيرة الدولة في الحركة الأولمبية الدولية.

ومن الموضوعات التي تطرقت إليها المناقشات أيضاً، تأهل فريق العين لكرة القدم إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث أكد الحضور أهمية تلك الخطوة، وضرورة توفير الدعم للفريق في المرحلة المقبلة أملاً في الذهاب بعيداً في المسابقة القارية والمنافسة على لقبها، خصوصاً أن نادي العين هو ممثل الكرة الإماراتية الوحيد الذي وصل لتلك المرحلة المتقدمة في البطولة هذه النسخة. وأكد الفريق الركن ((م)) محمد هلال الكعبي، بذل كل جهد ممكن في تلك المرحلة لتحقيق أفضل النتائج في كل المناسبات الرياضية، خصوصاً دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، أو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتضافر كل الجهود في مؤازرة فريق العين بمهمته الآسيوية، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة التي تقدر أصحاب الإنجازات في كل المحافل.

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