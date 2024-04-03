أقوى التحديات في السباق الأخير بمضمار العاصمة مساء اليوم

يختتم نادي أبوظبي للفروسية موسم سباقاته مساء اليوم بالحفل 14 الذي يتألف من 7 أشواط، بمشاركة 106 خيول وجوائز مالية بقيمة مليون و115 ألف درهم، ويشهد الحفل تحديات قوية في عدد من الأشواط التي تخطف الأنظار منها سباق التاج الثلاثي العربي، وبطولة أبوظبي للخيول العربية وللمهجنة الأصيلة، وسط رغبة الفرسان في بلوغ منصات التتويج وكتابة نهاية سعيدة للموسم بمضار العاصمة، في الوقت الذي أكملت فيه إدارة النادي كل الترتيبات لتنظيم الحفل بما يتناسب مع أهمية الحدث الذي يتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

ويفتتح الحفل عند الساعة الرابعة و15 دقيقة عصراً، بشوط مخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر في الشوط الأول بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، وفي الشوط الثاني يقام سباق تكافؤ لمسافة الميل مخصص للأفراس والأمهار، بمشاركة 16 خيلاً وتبلغ الجوائز المالية 80 ألف درهم.

وتبدو الإثارة واضحة في الشوط الثالث من سباق بطولة كأس أبوظبي الذهبية لمسافة 1600 متر، والذي يجذب 16 من نخبة الخيول بقيادة مجموعة من نخبة الفرسان، وتبلغ الجوائز المالية للشوط 125 ألف درهم.

وينتقل الحفل إلى جولة جديدة وأخيرة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر في الشوط الرابع المخصص للخيول إنتاج الإمارات بمشاركة 14 خيلاً وجوائز بقيمة 70 ألف درهم.

ويقام سباق تكافؤ لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة تصنيف 70-0 في خامس أشواط الحفل بمشاركة حصة كاملة من الخيول وجوائز قدرها 80 ألف درهم.

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