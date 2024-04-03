منتخباتنا الوطنية تواصل استعداداتها للألعاب الخليجية للشباب «الإمارات 2024»

رفعت منتخبات الإمارات الوطنية وتيرة استعداداتها للمشاركة في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار ((خليجنا واحد.. شبابنا واعد)).

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أنه تم اختيار المشاركين في منافسات الدورة بعد إقامة بطولات تأهيلية، للوقوف على أفضل المستويات الخاصة باللاعبين شارك فيها نحو 180 لاعباً.

وأوضح أن الاتحاد يشارك في المنافسات، بثلاثة منتخبات هي منتخب كرة القدم الإلكترونية، منتخب فالورانت، ومنتخب قتال الشوارع.

وأشار إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر التي تمثل المنتخبات الثلاثة، وتجهيزها بصورة فنية عالية، لتحقيق تطلعات الرياضة الإماراتية في المحفل الرياضي الخليجي الكبير، مؤكداً أهمية الحدث الذي تحتضنه دولة الإمارات في نسخته الأولى، والدور المتميز الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الوطنية، وجميع اللجان العاملة لإنجاح الحدث.

وعلى صعيد الكاراتيه، أعلن اتحاد اللعبة عن قائمة المنتخب الوطني المشاركة التي تضم في فئتي الكاتا والكوميتية كلاً من، شيخة خليفة اليافعي ((كاتا آنسات))، وراشد أحمد الحجاج ((كاتا شباب))، وشيخة محمد جوهر، وملك عبدالله إبراهيم، وخديجة سعيد الجسمي، وشيخة مروان الكتبي، ومهرة يعقوب البلوشي، وشذا بلال النوبي، وشما علي البلوشي، وشمة مروان الكتبي ((الكوميتية آنسات))، وراشد خالد الصريدي، وخليفة أحمد الحجاج، وعبدالعزيز سالم حديد، وراشد سعيد الرعوني، وراشد خليل مبارك، وعبدالله أحمد عبدالله، ومبارك عبيد الكعبي، وعلي صالح البلوشي، وراشد أحمد الحجاج، وعلي محمد علوي وعبدالله علي الكتبي، ويعقوب علي قمبر ((الكوميتية شباب)).

مراحل

ويخضع المنتخب لمراحل تدريبية مختلفة تحت قيادة الطاقم التدريبي الذي يضم كلاً من، نادر بيجي، ووحيد حسيني، وناصر حسيني.

وعبر أحمد سالم باصليب، مدير المنتخبات، عن تفاؤله بالمشاركة الخليجية الأولى وقال: هذا هو الظهور الخليجي الأول لهذه الفئة من اللاعبين واللاعبات في بطولة ترسم تاريخها الجديد على أرض الإمارات، وهدفنا محدد وواضح، وهو المنافسة في الفئات كافة، للصعود إلى قمة التتويج الخليجي.

وأضاف: ((الاستعدادات للبطولة تقام على 3 مراحل اختتمت الأولى منها في وقت سابق، وانطلقت المرحلة الثانية أمس، وتستمر حتى 8 أبريل الجاري، في حين تقام الثالثة والأخيرة من 12 إلى 23 أبريل الجاري، بنادي الشارقة الرياضي)).

وأكد محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للكاراتيه، رئيس اللجنة الفنية للكاراتيه بدورة الألعاب الخليجية، جاهزية اللجنة لاستقبال منافسات البطولة، مشيراً إلى أن إطلاق الإمارات للنسخة الأولى من الحدث، أعاد إحياء آمال جيل من اللاعبين الخليجيين، بإقامة دورة خليجية تجمع شباب المنطقة، وأوضح أنه تم تعديل مقر إقامة البطولة لتقام على بساط نادي الشارقة فرع الحزانة.

نتائج

وبالنسبة للتنس، فقد اعتمد اتحاد اللعبة مشاركة 3 لاعبين في منافسات الدورة وهم، عبدالرحمن المرزوقي، وراشد الجسمي، ومروان المرزوقي، وسط تطلعات باعتلاء منصة التتويج، نظراً للنتائج المميزة التي حققها المنتخب في المشاركات الأخيرة، وأحدثها الحصول على وصافة البطولة الخليجية للناشئين.

ويخوض الثلاثي التدريبات بشكل يومي في المركز الوطني للتنس على ملاعب نادي النصر في ليجرلاند بدبي، تحت إشراف المدرب عمر بهروزيان، ومحمد هشام البراميلي على أن تقام منافسات التنس في دورة الألعاب الخليجية للشباب المقبلة على ملاعب أكاديمية توب سفن في الجداف، بمشاركة منتخبات السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت والإمارات.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن الهدف يتمثل في تقديم أفضل أداء، والظهور بمستوى مشرف، والفوز بميداليات، بالنظر للمسؤولية الكبيرة، مع إقامة الحدث على أرض الدولة، موضحاً أن إقامة البطولة أمر إيجابي للغاية، في إطار دعم المواهب والبناء للمستقبل وحرص اتحاد اللعبة على توفير جميع المقومات اللازمة لنجاح المشاركة، من خلال التدريبات المستمرة التي يخضع لها اللاعبون، إلى جانب إشراكهم مؤخراً، في عدة بطولات للناشئين والشباب، منها بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للتنس، والبطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم.

وعلى صعيد الكرة الطائرة، غادر منتخبنا الوطني للناشئين إلى صربيا أمس لبدء معسكر خارجي يستمر حتى 15 من الشهر الجاري استعداداً للمشاركة في البطولة.

مواجهة

يترأس البعثة عبدالله الدحيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة، وضمت أحمد عباس مديراً للمنتخب، وإبراهيم المناعي مدرباً، ومحمد عتيق خلفان مساعداً للمدرب، واللاعبين، يوسف موسي المازمي، وخالد محمود سيسي، وخليفة محمود سيسي، وعبدالله محسن مسعد، وحمدان جمعة دريب، ويوسف قاسم يوسف، وأمين أحمد، وراشد سعيد محمد، ويوسف درويش عبدالله، ومحمد حسن البلوشي، وعبدالله محيي، وأحمد حسين مزاحم، وفيصل سلطان صقر، وسامي طارق.

ويخوض المنتخب الوطني في المعسكر 5 مباريات ودية بعدما يختتم تحضيراته داخل الدولة بمواجهة ودية على ملعب صالة نادي النصر أمام نظيره المنتخب العماني، والذي يستعد بدوره للمشاركة في الدورة. وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا للكرة الطائرة على منح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة، من أجل الوقوف على مدى استعداداتهم بعد فترة التحضيرات الأخيرة، على أن يقام معسكر مغلق داخلي للفريق، بعد العودة إلى الدولة من المعسكر الخارجي.

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