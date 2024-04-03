«الإمبراطور» يواصل تألقه وتميزه و«الجزيرة» تائه وبلا هوية

تابع فريق الوصل تفرده ونتائجه القوية هذا الموسم وبلغ نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه المستحق والكبير بثلاثية نظيفة على الجزيرة، أول من أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، مؤكداً عزمه القوي الصعود إلى منصات التتويج والخروج من هذا الموسم بالغنيمة الأكبر، إذ إنه كذلك اقترب أكثر من درع الدوري بتصدره الترتيب العام بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه وقبل 9 جولات فقط من نهاية المنافسة، وبالإضافة للفوز وتأهله لما قبل نهائي الكأس خرج الإمبراطور من مباراة الجزيرة بمكاسب أخرى تمثلت في استمرار الحالة الفنية الممتازة للفريق هذا الموسم وتوج نجمه فابيو ليما برجل المباراة، وأكد أنه يملك دكة بدلاء لا يقل مستوى لاعبيها عن الأساسيين.

توهان

وبالمقابل، استمر الجزيرة في حالة التوهان بجميع المنافسات وخرج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة كما خرج تقريباً من المنافسة على الدوري وقبل ذلك كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وظهر الفريق تائهاً في الملعب وبلا هوية أمام الوصل كما وصفه حارسه الدولي علي خصيف، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وضع حالة فخر أبوظبي تحت مجهر الدراسة والبحث حتى يعود الفريق لحالته المعهودة ووضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

عمل متميز

امتدح المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، المدير الفني للوصل، العمل المتميز الذي قدمه فريقه في الملعب وأثمر عن فوزه بالثلاثة على الجزيرة، وهنأ الوصلاوية إدارة وجماهير بالتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال إن فريقه بدأ بشكل جيد وكان أفضل في الشوط الأول ونجح في التسجيل، وفي الشوط الثاني بدا الجزيرة أفضل وصنع فرصاً عدة ولكننا سجلنا الهدف الثاني واتبعناه بالثالث، وأعتقد أن فريقنا يعيش حالة فنية جيدة منذ بداية هذا الموسم لوجود لاعبين أقوياء ومتميزين أمثال فابيو ليما، الذي تابع عمله الجيد مع زملائه اللاعبين، ونتطلع إلى متابعة مرحلة النتائج الجيدة من أجل تحقيق الألقاب وإسعاد جماهير الوصل.

معاناة

من جهته، ظهر المدرب الروماني ميريل رادوي، المدير الفني للجزيرة، حزيناً بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه وقال إن الفريق ظل يعاني طوال المواسم الأربعة السابقة من مشاكل فنية عدة أهمها عدم القدرة على التعامل مع الكرات الثابتة، والأخطاء الفردية، بالإضافة لانعدام الخيارات بدكة البدلاء، وأشار إلى أن مباراة الوصل أكدت هذه الحقائق، فقد جاءت الأهداف الثلاثة من أخطاء فردية، ولم يحسن اللاعبون التعامل مع الركلات الثابتة، وفي الوقت الذي كان فيه بدلاء الوصل على مستوى عالٍ مثل لاعب المنتخب كايو كانيدو، الذي سجل الهدف الثاني للوصل، لم يكن أمامنا سوى الدفع بهيرمان.

وأضاف: بدأنا المباراة بطريقة جيدة ولكننا ارتكبنا خطأً استغله الوصل ليحرز الهدف الأول، واندفعنا للهجوم في الشوط الثاني لكن الوصل سجل مرة أخرى وأضاف الهدف الثالث، ثم حسمت المباراة بطرد اللاعب زايد العامري.

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