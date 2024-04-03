40 فريقاً في انطلاقة «كأس مينا لكرة القدم» اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة ((كأس مينا لكرة القدم)) للناشئين التي تنظمها شركة ((سي بي إف بيرفورمانس)) بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثالث، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، ويشارك فيها أكثر من 700 لاعب يمثلون 40 فريقاً من بينها 15 فريقاً من مختلف قارات العالم تتقدمها فرق نيوكاسل، ونورويتش سيتي الإنجليزيان، وأطلس المكسيكي، وشيكاغو فاير، وسنترال برولكلين الأمريكيان، وملبورن الأسترالي ومومباي الهندي، وتقام منافساتها في ملاعب جبل علي للغولف والرماية.

وتجمع بطولة ((كأس مينا)) أكثر من 700 لاعب بالإضافة إلى المدربين والإداريين الذين يتوافدون إلى دبي من مختلف دول وقارات العالم يتنافسون ضمن 5 مجموعات سنية من عمر 12 إلى 16 سنة ويمثلون 40 فريقاً من 5 قارات مختلفة.

وتمنح هذه البطولة فرصة كبيرة للاعبين الناشئين لخوض منافسات حقيقية مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة، مما يساهم في رفع مستوى اللعب لديهم، حيث يحرص مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم الكامل لهذا الحدث الكبير الذي يعد نموذجاً للعلاقة الناجحة مع القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يسعى المجلس لتعزيزه بهدف نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني واستقطاب المواهب الرياضية وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية.

وتأسست بطولة ((كأس مينا لكرة القدم)) في دبي لتصبح بطولة رائدة في العالم لكرة القدم للناشئين، وتوفر منصة لأفضل المواهب من جميع قارات العالم، ومن أبرز الشركاء الرسميين للبطولة نادي ومنتجع جبل علي، ونون، وأمبرو، وميدكلينك، سماشي، كومبات جيت.

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