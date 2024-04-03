محمد المطيوعي السابع عالمياً في «المطاردة الفردية»

حل محمد المطيوعي دراج منتخبنا الوطني، وفريق الإمارات سابعاً على المستوى العالمي، في ((المطاردة الفردية))، وذلك طبقاً لآخر تصنيف للموقع الرسمي للاتحاد الدولي للدراجات.

إنجاز

وحقق المطيوعي 840 نقطة، وضعته خلف كل من البريطاني بيكهام دانيال صاحب الـ 1500 نقطة، والألماني بوك توبيس 1375، والكندي إيرنست شريز 1200، والإيطالي جالي نيكولا 1006 نقاط، ومواطنه جانا فيليبو 1000 نقطة، والبلجيكي فاندينبربرناد نوح 912 نقطة، كما تفوق على الياباني متسودا بطل آسيا، والذي جاء تاسعاً في جدول الترتيب.

وكان المطيوعي قد حقق إنجازاً آسيوياً في فبراير الماضي، بالحصول على الميدالية الفضية للمطاردة الفردية، ضمن منافسات البطولة الآسيوية التي أقيمت في الهند، وشارك فيها 16 منتخباً آسيوياً، كما أحرز خلال مارس الماضي لقب بطولة الإمارات للمطاردة الفردية.

وأكد عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخبات الوطنية للدراجات، أن ما حققه المطيوعي من إنجاز يعد تاريخياً، كونه الأول على مستوى الإمارات، ودول الخليج الذي يصل إلى هذا الترتيب.

ترتيب

وأضاف: حصول اللاعب على ذهبية البطولة العربية، وفضية الآسيوية، وصدارة بطولة الإمارات، أسهم في وصوله إلى هذا الترتيب العالمي، مع هذه الكوكبة من نجوم اللعبة. وقال: ننتظر المزيد من اللاعب خلال الفترة المقبلة، بعد الإنجازات التي حققها، حيث يخوض خلال شهر أغسطس المقبل، منافسات بطولة العالم في الدنمارك.

وأوضح سويدان أن منافسات المطاردة الفردية تعد من السباقات القليلة حول العالم، وبالتالي لها تصنيف عالٍ، وهو ما يعد فرصة للدراج المطيوعي من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، بفضل تميزه في هذه النوعية من السباقات.

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