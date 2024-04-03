شباب الأهلي واتحاد كلباء يكملان المربع الذهبي لكأس رئيس الدولة

ضرب شباب الأهلي موعداً مع النصر في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على حامل اللقب الشارقة 4 - 3 في المباراة التي جرت في استاد آل مكتوم بنادي النصر، بعد مواجهة مثيرة أوفت بكل الوعود من خلال تبادل تسجيل 7 أهداف، هدفان في الشوط الأول وخماسية في الثاني.

افتتح الشارقة التسجيل مبكراً بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق ميلوني من تسديدة صاروخية استقرت في مقص المرمى الأيسر للحارس عادل الهاشمي، ولم ينتظر شباب الأهلي كثيراً، حيث عدل النتيجة عن طريق ايغور في الدقيقة 7 من تمريرة يحيى الغساني مع ارتباك لدفاع الشارقة وخروج خاطئ للحارس عادل الحوسني. وكاد شباب الأهلي أن يضيف الهدف الثاني في أول دقيقة للوقت البديل للشوط الأول عبر دا سيلفا، الذي توغل وسدد بذكاء في المرمى، ولكن الحكم أحمد سالم ألغى الهدف لوجود مخالفة مسبقاً، واستمر اللعب بعد ذلك لمدة 5 دقائق وأعلن بعدها الحكم نهاية الشوط بالتعادل الإيجابي 1-1.

جاء الشوط الثاني بذات القوة والإثارة بفضل تبادل الهجمات وكانت المبادرة من شباب الأهلي في أول هجمة أنقذها عادل الحوسني، وانتظر الشارقة الدقيقة 51 ليسجل هدف التقدم عن طريق رأسية لوان بيريرا من عكسية ميلوني، وحاول بعدها دا سيلفا تعديل النتيجة بتسديدة مرت بعيداً من المرمى، ولكن يوري سيزار نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 57 بتسديدة ذكية من داخل الصندوق، وعاد صانع الهدفين لشباب الأهلي يحيى الغساني لوضع بصمته هذه المرة من خلال التسجيل في الدقيقة 68 عندما حول الكرة بيسراه على يمين عادل الحوسني، معلناً عن أول تقدم لفريقه في المباراة، ولكن لوان بيريرا أعاد المباراة للتعادل بعد 10 دقائق بلعبة مقصية رائعة، واستمر مهرجان الأهداف في الدقيقة 84 عندما سجل ايغور جيسوس هدف التقدم من جديد لشباب الأهلي بلعبة رأسية صنعها يحيى الغساني، انتهت عليه المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز اتحاد كلباء على العين 2 - 1، في مباراة الفريقين على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل مساء أمس، وفجر المفاجأة في الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتأهل للمربع الذهبي للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، وللقاء الوصل في الدور قبل النهائي المقرر إقامة مباراتيه يومي 16 و17 أبريل الجاري، وسجل لاتحاد كلباء مهدي قائدي في الدقيقتين 11 و27 من ركلة جزاء، وسجل للعين جوسنا أبيانفي في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لاتحاد كلباء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها بنجاح قائدي، مسجلاً هدفاً ثانياً في الدقيقة 27، وتمكن العين من تقليص الفارق في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، بكرة رأسية جميلة وذكية من اللاعب جوسنا أبيانفي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز