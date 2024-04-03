أنقذوا الجزيرة

بلا مقدمات أقول لكل من يهمه الأمر: أنقذوا فريق الجزيرة. من الصعب أن ترى هذا الفريق الكبير البطل وهو يصل إلى مرحلة الانهيار، ليس فقط بسبب خسارته الثلاثية من الوصل، وتوديع بطولة كأس رئيس الدولة من الدور ربع النهائي، وليس فقط بسبب خسارته منذ بضعة أيام من فريق البطائح المكافح في الدوري، فالوضع يبدو أكبر حتى من هذه الخسائر المتتالية التي بلغت خمس هزائم في آخر سبع مباريات على ما أعتقد، لماذا وصل الجزيرة إلى هذه الدرجة من السوء؟ أقول هذا الكلام لأنني لأول مرة منذ سنوات طويلة أشاهده بهذه الصورة المؤلمة المتفككة، لا وجود في الملعب للاعبين، لا مواطنين ولا أجانب، هل يصدق أحد أن الفريق الذي جاء لنا بجورج ويا وجويل تيهي من قبل الاحتراف، ليس به ولا لاعب أجنبي واحد يملأ العين!!

وفي نفس الوقت نتساءل، هل هذه الحالة المتردية بسبب غياب لاعب أو لاعبين مهما كان مستواهما أو تأثيرهما؟ بالطبع أقصد غياب عبدالله رمضان وعلي مبخوت عن آخر مباراتين، لكن كل من يعرف الجزيرة ويتابع مشواره المثير والناجح في السنوات الأخيرة سيقول لك بكل تأكيد إن فخر أبوظبي لم يكن يتأثر مستواه مهما كان الغياب، فهو من نوعية الفرق التي ينطبق عليها مقولة: الجزيرة بمن حضر.

لا أريد أن أزيد في حديث المواجع، لكن المشهد يتطلب تدخلاً سريعاً حتى لا تتفاقم الأمور لدرجة أكبر. البحث وراء الأسباب الحقيقية هو الهدف من وراء هذه الكلمات، فمن الصعب أن نشاهد أحد فرقنا المرموقة بهذه الصورة الغريبة.

آخر الكلام

لن أتحدث عن المدرب الروماني الشاب رادوي، وهل هو أحد الإشكاليات أم لا، حتى لا أظلم، لكن قناعتي من على البعد تقول إن الأمر يبدو أكبر، هناك شيء ما ((غلط)) أو بمعنى آخر، هناك أشياء وليس شيء واحد، ((في الجو غيم))؟!