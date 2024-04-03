إيران محطة للانقسام الفلسطيني!

أخطر ما يمكن أن يصيب القضية الفلسطينية هو ما يمكن تسميته ((الانقسام العمودي في الولاءات)).

وما نشهده مؤخراً هو صورة جديدة للانقسام الحاد والمدمر ما بين حركة ((فتح)) (السلطة في رام الله)، وحركتي ((حماس)) و((الجهاد)) (غزة).

إنه خلاف ما بين الرؤى والمصالح والأيديولوجيا والعلمانية والفكر الديني، والتحالفات الإقليمية والرهانات الدولية.

ليس لدينا ((فلسطين سياسية)) واحدة، ولكن للأسف لدينا ((فلسطينان)) كل منهما تركض في اتجاه مضاد للأخرى وتناقض حاد في المصالح والولاءات والقرارات.

مغزى الخلاف يتبلور حول تناقض الرؤى حول مسألة ((من يتولى إدارة غزة)) بعد أن تسكت المدافع؟

من يرث تركة إدارة غزة؟

السلطة ترى أن ما قامت به ((حماس)) في 7 أكتوبر أدى إلى تدمير البلاد والعباد، وكلف أهل غزة حوالي 33 ألف شهيد، و110 آلاف جريح، وعشرة آلاف مفقود، وتدمير أكثر من 65 % من العقارات والبيوت والبنية التحتية للقطاع أي لمساحة 360 كم مربعاً.

وتقول تقارير السلطة إن إعادة إعمار القطاع تحتاج – بأسعار اليوم – مائة مليار دولار على الأقل، وإن سلطة ((حماس)) غير قادرة على أن تجلب هذه الاستثمارات لإعادة البناء.

وليست مؤهلة علمياً وتقنياً وإدارياً لإدارة هذا الملف.

وتقول السلطة إنها قامت بتأليف حكومة تكنوقراط تدعي أنها مؤهلة لإدارة هذا الملف.

بينما ترى ((حماس)) أنها الأقدر على إدارة ملف غزة، فهي التي تدير القطاع في أصعب لحظات الحصار منذ 16 عاماً.

وترى ((حماس)) أن من دفع ضريبة الدم في الكفاح والمقاومة في خمس جولات مع إسرائيل هو الذي يستحق أن يتولى مسؤولية إدارة القطاع بعد أن تسكت المدافع.

وتؤمن ((حماس)) بأن السلطة تجاهلت دورها تجاه القطاع طوال الفترة الماضية، وأنها ((شاخت)) سياسياً؛ لذلك فهي غير مؤهلة لأن تدير القطاع أمنياً وسياسياً واقتصادياً.

وتحذر ((حماس)) من أن محاولة خلق إدارة فلسطينية تابعة لإسرائيل تقوم بدور ((رجل الأمن)) المحلي المضاد للمقاومة هو عمل مرفوض من الشعب الفلسطيني.

واعتبرت ((حماس)) أن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تم تشكيلها هي ((حكومة لا معنى لها وحكومة مرفوضة تماماً)).

آخر مواقف الانقسام الفلسطيني هو بيان حركة ((فتح)) أمس الأول، الذي جاء فيه رفض الحركة القاطع لما أسمته بالتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي الفلسطيني.

وقال البيان: إن هذه التدخلات بالشأن الفلسطيني لا معنى لها سوى إثارة الفوضى والعبث.

ويفهم المراقبون أن هذا البيان هو رد فعل حركة ((فتح)) على نتائج زيارة وفدي ((حماس)) و((الجهاد)) لطهران الأسبوع الماضي.

وهكذا أصبح لدينا كتلتان في فلسطين الحبيبة، كتلة تراهن تماماً على دعم ولاية الفقيه، وكتلة أخرى تقف ضد هذا المشروع.