من يحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024؟

الأمريكيون من أصول لاتينية، سيشكلون، على الأرجح، عنصراً حاسماً في انتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا العام.

فلعلهم من القوى القليلة للغاية التي لم يتضح بعد لأي المرشحَين ستذهب أغلبية أصواتها.

فالانتخابات التمهيدية حُسمت، العام الحالي، قبل أن تبدأ أصلاً في عدد من الولايات. فكل من ترامب وبايدن تغلب على منافسيه، الضعاف أصلاً، فوصلا سريعاً لعدد المندوبين اللازم للفوز، كل بترشيح حزبه. لذلك، بدأت معركة الخريف في وقت مبكر للغاية بين بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وترامب، مرشح الحزب الجمهوري.

معنى ذلك أن كلاً من المرشحين لديه فسحة للتنافس، تمتد لسبعة شهور كاملة، قبل أن يذهب الناخبون لصناديق الاقتراع في نوفمبر القادم. غير أن هناك، ولأسباب عدة، ولايات محسومة سلفاً لمرشح أحد الحزبين دون الآخر.

وهناك قوى سياسية بعينها تمنح أغلبيتها أصواتها عادة لحزب دون آخر. ولذلك، فإن كل ما يسعى إليه المرشحان، هو اجتذاب الناخب المستقل، وحفنة قليلة من الولايات غير المحسومة لأحدهما، فضلاً عن عدد محدود من القوى التي ليس من الواضح لأيهما ستذهب أغلبيتها. وهو ما يضع الأمريكيين من أصل لاتيني على رأس القائمة. فقد صاروا قوة مهمة، سيحسب حسابها في الانتخابات القادمة.

والأمريكيون من أصول لاتينية، هم الذين هاجروا للولايات المتحدة من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. ويشكلون اليوم 19 % من السكان، وما يقرب من 14 % من الناخبين.

غير أن هناك مجموعة من الأفكار المسبقة الرائجة بدرجات مختلفة في الإعلام الأمريكي، وتؤدى للتقليل من شأن الدور الذي يمكن أن تلعبه أصواتهم في الانتخابات القادمة.

بل إن الحزب الديمقراطي يضعهم سلفاً في خانته وخانة بايدن. فهناك مثلاً فكرة مؤداها أن الأمريكيين من أصول لاتينية، يحتلون قاع المجتمع الأمريكي، من حيث مستويات الفقر ونوعية الوظائف التي يحتلونها، وهي فكرة تضع تلك الجماعة تلقائياً في خانة الحزب الديمقراطي، الأقرب تقليدياً للعمال، والأكثر دعماً للبرامج الاجتماعية التي تخدم القطاعات الفقيرة.

لكن تلك الفكرة مبنية على الصورة النمطية القديمة، والتي لا ترى تلك الجماعة الإثنية إلا في العمالة الفقيرة في الزراعة والقطاع الخدمي، بينما تشير الأرقام الموثقة إلى أنها الجماعة التي شهدت الانخفاض الأكبر للفقر بين أبنائها خلال العقدين الماضيين. ويخطئ من يتصور أن تلك الجماعة شأنها شأن الأقليات عموماً، تدين تلقائياً بالولاء للحزب الديمقراطي، حزب الأقليات.

فمنذ انتخابات بوش الابن الثانية في 2004، صارت نسبة التصويت للجمهوريين بين الناخبين من أصول لاتينية في زيادة مطردة. ففي ذلك العام، فاز بوش بحوالي 44 % من أصواتهم. أكثر من ذلك، فإن ترامب، الذي طالما استخدم عبارات عنصرية ضد المهاجرين من أصول لاتينية، حصل في 2020 على 39 % من أصواتهم.

ومن بين الأفكار النمطية أيضاً، أن بإمكان المرشحين تجاهل مصالح الأمريكيين من أصول لاتينية، لأن أغلبيتهم لا يميلون للتصويت في الانتخابات العامة. وهي فكرة لا تأخذ في اعتبارها حدوث تحول نوعي في العقد الأخير، إذ ارتفعت نسبة من يقبلون منهم على التصويت بشكل كبير.

وهناك مجموعة من الأولويات لدى تلك الجماعة الإثنية، تجعل نسبة كبيرة منهم تميل للحزب الجمهوري. فأغلبية الأمريكيين من أصول لاتينية، قد يكونون ليبراليين في مجال الاقتصاد، لكنهم محافظون في القضايا الاجتماعية، الأمر الذي يجعل المواقف المحافظة للحزب الجمهوري جاذبة لهم.

وبينما يصور الإعلام تلك الجماعة بأنها لا بد وأنها تؤيد الهجرة والمهاجرين، كون المهاجرين يأتون من بلدانهم نفسها، فإن القراءة الواقعية تشي بمواقف مختلفة تماماً. فمن يعملون منهم في الوظائف البسيطة، يرون أولئك المهاجرين الجدد تهديداً لوظائفهم، بينما تعتبر الطبقة الوسطى منهم ممن يقطنون المدن، أن أولئك المهاجرين مسؤولون عن فوضى الشوارع وانعدام الأمن.

غير أنه يستحيل التعميم على جماعة إثنية مثل الأمريكيين من أصول لاتينية، فهم يختلفون في ما بينهم، بقدر اختلاف خلفياتهم ودولهم. والأكثر أهمية، هو أن 62 % منهم قالوا في الاستطلاعات إنهم لا يدينون بالولاء لأي من الحزبين، وهو ما يعني أن السلوك التصويتي لذوي الأصول اللاتينية، سيظل كالصندوق الأسود حتى يوم الاقتراع العام.