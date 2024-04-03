عادل خيري .. مبدع فذ رحل شاباً وودع المسرح حزيناً

في شهر مارس المنصرم وتحديداً في الثاني عشر منه حلت ذكرى وفاة الفنان المبدع عادل خيري، الذي رحل في ذلك اليوم من عام 1963، عن 32 عاماً فقط، من بعد حياة قصيرة، لكنها حفلت بإبداعاته الكوميدية الراقية التي لا تزال محفورة في وجدان الناس، حيث إنه أبصر النور بالقاهرة في 25 ديسمبر 1931 ابناً لوالده المؤلف المسرحي والسينمائي والشاعر المعروف بديع خيري (شريك ورفيق درب المبدع الكبير نجيب الريحاني).

نشأ عادل في حي روض الفرج الشعبي مع أشقائه الثلاثة (مبدع ونبيل وآمال) قبل أن ينتقل مع عائلته للإقامة في حي باب اللوق. ونزولاً عند رغبة والده، درس الحقوق بجامعة القاهرة التي تعرف فيها على زوجته إيناس حقي (بطلة العالم في السباحة وعبور المانش) التي أنجبت له ثلاثاً من البنات (عطية التي تعمل في مجال الغرافيك والرسوم المتحركة، وعزة التي تعمل طبيبة في هولندا، وعبلة وهي سباحة عالمية وخريجة تجارة القاهرة وتعمل في القطاع المصرفي).

أثناء دراسته في كلية الحقوق شارك بالتمثيل في فرقتها المسرحية، ما لفت انتباه صديق والده الريحاني لموهبته، فجعله يحترف التمثيل بفرقته المسرحية، وكانت أول مسرحية يشارك فيها بفرقة الريحاني هي ((أحب حماتي)) مع حسن فايق وخالته ماري منيب، كما أنه اتفق مع الريحاني أن يرسله إلى إيطاليا لدراسة الإخراج المسرحي.

وبعد عودته، وكان الريحاني قد توفي، نصحه والده أن يستكمل دراسته في الحقوق، فاستجاب وتخرج محامياً وصار يعمل في المحاماة قبل أن يطلقها نهائياً ويركز على العمل المسرحي تمثيلاً وإخراجاً، حيث راح يؤدي دور الريحاني في مسرحياته الخالدة، ومنها: ((الشايب لما يدلع)) و((كان غيرك أشطر)) و((لو كنت حليوة)) و((يا ما كان في نفسى)) و((30 يوم في السجن)) و((حسن ومرقص وكوهين)) علاوة على مسرحية ((إلا خمسة)) التي أصعدت نجوميته إلى السماء، وأغرت المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1960 لطلبه كي يمثل في فيلمه ((البنات والصيف)) (القصة الأولى من بطولة كمال الشناوي ومريم فخر الدين).







وبالمثل استدعاه المخرج نيازي مصطفي في العام نفسه ليؤدي دور البطولة أمام مها صبري وصلاح ذو الفقار في فيلم ((لقمة العيش)) الذي أدى فيه عادل خيري ببراعة وكوميدية لافتة للنظر دور رجل وامرأة.

أما حكاية وفاته المحزنة فقد روتها ابنته الكبرى عطية خيري للصحافة، قائلة ما مفاده أن بيت جدها ((بديع خيري)) كان كئيباً لأن الأخير كان يعيش على كرسي متحرك بعد أن استؤصلت أصابع قدميه العشرة من جراء مضاعفات السكر، كما أن جدتها (من عائلة جدها) كانت هي الأخرى مصابة بالسكر الذي أفقدها البصر، ثم جاءت نكبة والدها الذي توفي شاباً بسبب إصابته هو الآخر بالسكر وتليف الكبد، فخيم الحزن أكثر على المنزل، خصوصاً بعد أن تألم جدها من فراق ابنه عادل الذي كان يعتبره امتداداً له في عالم الفن إلى أن أصيب بالاكتئاب وتوفي عام 1966.

وأضافت عطية: ((قبل وفاة والدي بعام كان لا يستطيع أن يستكمل العرض المسرحي دون يأخذ بعض الحقن والأدوية في فترات الراحة بين فصول المسرحية، واستمر الحال على هذا النحو حتى توقف نهائياً عن العمل في المسرح في أواخر أيامه بعد أن ساءت حالته وأصبح مقيماً في المستشفى بصفة مستمرة، تاركاً دوره على المسرح لزميله محمد عوض.

وقد حكت لي والدتي أن أبي (زهق) من البقاء طويلاً في المستشفى والابتعاد عن رؤية جمهوره، فقرر الذهاب ذات مرة إلى المسرح. وبعد أن انتهى العرض توجه إلى خشبة المسرح من الكواليس فضجت القاعة بالتصفيق طويلاً له، فانهمرت الدموع على وجنتيه متأثراً بحفاوة الجمهور به. وبعد هذا المشهد بأيام توفي، وكأنه كان يريد أن يلقي نظرة الوداع على المسرح الذي ارتبط به منذ أن كان يذهب إليه وهو طفل بصحبة والده)).