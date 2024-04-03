لن أعيش في جلباب أحد

يعتقد قطاع واسع من أولياء الأمور أنه ينبغي على الأبناء أن يكونوا نسخة منهم في التفكير والأسلوب، وحتى في طريقة التربية والتعامل مع التحديات والنظرة نحو المستقبل، هناك أمثلة كثيرة لخصت هذا الأمر، ومنها المثل الشهير: ((من شابه أباه فما ظلم)). وغيرها الكثير من الأقوال والحكم والأمثال التي تعزز هذا التشابه.

ولكن هناك فرق كبير بين الاقتداء والتقليد، فرصة أن تكون قدوة لابنك، سوف تصنع منه رجلاً قادراً على مواجهة التحديات، وأما التقليد فلن يثمر شيئاً، حتى ولو كان هذا الأمر شيئاً متقناً.

يُحكى أن رجلاً كان والده من أفضل صناع الأثاث، وكان يقوم بتقليد غرف النوم بمجرد رؤية صورتها المطبوعة بشكل دقيق، يقول هذا الابن عن أبيه: لو كنت اتّبعت طريقة أبي في العمل، لأصبحت أفضل نجار في بلدتي فقط، لقد كان أبي يتقن عمله بشكل غير عادي، واعتقدت أنني ورثت عنه صفة الإتقان، لكنني قررت أن أخلع عني رداء التقليد الذي أخذته عنه، فأضفت لأعمالي الفنية بعض اللمسات المختلفة، ما شجعني على التوسع وبناء شركة عنوانها الابتكار.

إذا ما أردنا لأنفسنا وأبنائنا أن يبدعوا، لا بد أن نبعدهم عن التقليد، ونساعدهم على الابتكار والتجديد، والتحرر من الأفكار القديمة، فالعقول تشبه المغناطيس التي قد تجذب إليها أكبر عدد من الأفكار والحلول الممكنة، عندما ينفرد الطفل بشخصيته وميوله ونظرته نحو المستقبل، هي ميزة وخصلة يجب أن ندعمها. عندما سئل بول بوينتون، مؤلف كتاب ((ست طرق للحصول على عمل))، عن أكبر خطأ يرتكبه الباحثون عن وظيفة، قال:

((أكبر خطأ يرتكبه الباحثون عن العمل، أنهم لا ينطلقون على سجاياهم، فبدلاً من أن يتحدثوا بصراحة عن أفكارهم وآرائهم، يحاولون أن يعطوك أجوبة يعتقدون أنك تريدها، لكن ذلك لا يفيد، لأن ما من أحد يريد عملة مزيفة)).