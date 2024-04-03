ويستمر العطاء

منذ أن تضع قدمك في مقر نادي الضباط بأبوظبي، تجد من يستقبلك عند المدخل رجلاً ((طيباً)) هو الفريق ((م)) محمد هلال الكعبي والذي رحب بالأسرة الرياضية في الأمسية السنوية التي يخصصها النادي لاحتضان القيادات الرياضية والإعلامية على مأدبة إفطار رمضانية، هدف اللقاء المفتوح هو الجلوس لمناقشة وطرح كل القضايا الرياضية، فنحن مقبلون على أحداث رياضية كبرى في الفترة المقبلة هذا الشهر تحديداً والذي سيكون شهر خير على رياضتنا، والتي ستعيش أجواء رياضية أولمبية ولقاءات سوبر بين نخبة أندية كرة القدم، ويعد محمد هلال الكعبي من الرياضيين الذين يعملون بإخلاص، ويتواجد شبه يومي في النادي من أجل التحضير للعديد من الأنشطة والفعاليات داخل المؤسسة الرياضية العملاقة، والتي انطلقت منها أبرز القرارات ومنها عودة اللاعبين الأجانب، وتطبيق الاحتراف عام 93، المكان جميل ويتسع لكثير من المنافذ والأنشطة المتنوعة ويشبه القرية الأولمبية ويستطيع استضافة آلاف الرياضيين، حيث تتوفر فيها كل مقومات النجاح، وبكل أمانة نقولها إن اللقاء أعاد لنا الأجواء الجميلة لنبدأ صفحة جديدة من أجل بلادنا القادرة على تنظيم أي حدث رياضي مهما كان.

ويلعب محمد هلال الكعبي دوراً رئيسياً في علاقاته مع مختلف المؤسسات والأفراد، كونه أحد القيادات الرياضية التي تهتم بالمهام الملقاة على عاتقه للارتقاء بالعديد من المسؤوليات المجتمعية، يتولى مهمة رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري وحريص على توفير كل الخدمات للرياضة والرياضيين، هذه دعوة من أجل الاستفادة من مقومات وإمكانيات النادي هذه التحفة المعمارية، كما كان ((بوأحمد)) عوناً للصحافيين كشريك استراتيجي في نجاح سباق ماراثون زايد منذ بدايته، حيث يرافق الزملاء الوفد الرياضي في كل مناسباته مؤمناً بأهمية دور الصحافة التي أسهمت بدرجة كبيرة من التوعية والنشر ((للماراثون)) وهناك مفاجآت سارة تنتظر الحدث كما قال لنا بالأمس! والله من وراء القصد