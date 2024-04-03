إنهم ضحايا المتآمرين

المرتمون في أحضان الليبرالية العالمية يرفضون نظرية المؤامرة، ليس اقتناعاً، ولكن تنفيذاً للتعليمات الصادرة إليهم من أصحاب المحافل السرية الذين يخططون وينفذون دون عوائق.

وهم على المبدأ سائرون، ينكرون وجود علم ضمن علوم السياسة اسمه ((نظرية المؤامرة))، رغم أن العالم كله تسيره المؤامرات، والمحافل التي نتحدث عنها ليست اختراعاً جديداً، بل هي موجودة منذ عدة قرون، بعضها وهن وضعف وكاد يختفي، والبعض الآخر كبر وقوي وسيطر وتسيّد، وما عادوا بحاجة لتسميتهم أو الإشارة إليهم، هم يتحدثون عن أنفسهم بأفعالهم ومشاريعهم التي يطرحونها باستحياء في البداية، ثم يخلعون قناع الحياء ويكشرون عن أنيابهم، ويفرضون الأمر الواقع.

وذلك هو حال المؤامرة التي تحاك في غزة، التي تحدثوا عنها كثيراً، ومنذ سنوات طويلة، قبل 7 أكتوبر 2023، والمسرحية الهزلية التي فشلوا جميعاً في إخراجها، فالسقطات كثيرة وكبيرة، منذ اللحظة التي فتحت فيها الطرقات من السياج العازل إلى المستوطنات في الغلاف، واختفاء القوات الإسرائيلية المحاصرة للقطاع، وتدمير تلك المستوطنات بالطائرات الحربية، ومقتل مئات الإسرائيليين تحت أنقاضها، إلى إفلات المهاجمين مع المختطفين، وظهور الجيش المدجج بكل الأسلحة الهجومية في الصباح، واختفاء قادة حماس، كل قادتها وعائلاتهم، ومن بعد كل ذلك، جاءت مراحل التدرج في الأهداف، وزراء حكومة نتانياهو يطرحون أفكارهم، ورئيسهم يقول إنها آراء شخصية، وفي الميدان ينفذها، وحماس متمسكة بأسراها، وغزة يتم تنظيفها من مبانيها وناسها!

هي مؤامرة يستكمل خالد مشعل الآن تفاصيلها عبر نساء الإخوان في الأردن، وينفذ نتانياهو مشاهدها بقتل المتطوعين لإفشال عمليات نقل المساعدات عبر البحر، ومن يقول إنها حرب غير خاضعة لنظرية المؤامرة فليسأل نفسه، كيف تعرف إسرائيل عن اجتماع قائد الحرس الثوري الإيراني في دمشق؟ وكيف يعرف الحوثي السفن التي تحمل بضائع لإسرائيل؟!