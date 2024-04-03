«ياهو» تستحوذ على تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي «أرتيفاكت»

(MENAFN
- Al-Bayan)
استحوذت شركة ياهو على تطبيق معالجة الأخبار القائم على الذكاء الاصطناعي ((أرتيفاكت))، حسبما أعلنت الشركة.
وفي حين أن التفاصيل المالية لا تزال غير معلنة، فإن أرتيفاكت، الذي أنشأه مؤسسا إنستغرام كيفين سيستروم و((مايك كريجر، سيتوقف عن العمل كتطبيق مستقل.
وبدلاً من ذلك، سيتم دمج تقنية التخصيص التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي في ياهو، بما في ذلك تطبيق ((ياهو نيوز))، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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