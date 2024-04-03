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«ياهو» تستحوذ على تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي «أرتيفاكت»

4/3/2024 7:16:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استحوذت شركة ياهو على تطبيق معالجة الأخبار القائم على الذكاء الاصطناعي ((أرتيفاكت))، حسبما أعلنت الشركة.

وفي حين أن التفاصيل المالية لا تزال غير معلنة، فإن أرتيفاكت، الذي أنشأه مؤسسا إنستغرام كيفين سيستروم و((مايك كريجر، سيتوقف عن العمل كتطبيق مستقل.

وبدلاً من ذلك، سيتم دمج تقنية التخصيص التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي في ياهو، بما في ذلك تطبيق ((ياهو نيوز))، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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