نتانياهو يتعرض لضغط غير مسبوق منذ 7 أكتوبر

يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نفسه تحت ضغط متزايد في ظل التظاهرات التي تنظمها المعارضة وعائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

غير أن خبراء يرون أنه سيكون من الصعب الإطاحة بنتانياهو الذي عرف كيف ينجو من أزمات عديدة في السابق. وأمس، دعا الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إلى إجراء انتخابات في سبتمبر المقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها غانتس مثل هذه الدعوة منذ الانضمام إلى الحكومة على أساس طارئ عقب هجوم 7 أكتوبر، بحسب صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)).

في الأسابيع الأخيرة، تضاعفت التظاهرات ضد نتانياهو، وشارك فيها عشرات الآلاف في نهاية الأسبوع، خصوصاً في تل أبيب.

وبعد انخفاض شعبيته منذ السابع من أكتوبر، أصبح نتانياهو ضعيفاً سياسياً وأيضاً جسدياً. فقد بدا شاحباً ومتعباً مساء الأحد، خلال مؤتمر صحافي عقد قبل وقت قصير من خضوعه لعملية فتق، كما بدا أكثر شحوباً عندما غادر المستشفى الثلاثاء.

ولكن إيمانويل نافون استاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، يشير إلى أن نتانياهو ((كان قد اعتبر ميتاً سياسياً في مناسبات عدة، غير أنه كان قادراً على العودة)) خلال مسيرته السياسية التي امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً، منها 16 عاماً كرئيس للوزراء.

وواجه نتانياهو العام الماضي إحدى أكبر حركات الاحتجاج الشعبية في تاريخ البلاد ضد الإصلاح القضائي، وكانت تلك التظاهرات أكبر من التي تنظم في الفترة الحالية.

وفي السياق، يقول جدعون راهات أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس ((لا أعتقد أنه سيتم استبداله من داخل الليكود، على الأقل ليس الآن))، مضيفاً أنه ((من أجل إجراء انتخابات مبكرة، يجب أن تكون هناك حكومة بديلة ولا أعتقد أن ذلك سيحدث)). ويعرب راهات عن اعتقاده بأن استمرار الحرب في غزة هي مسألة بقاء سياسي بالنسبة إلى نتانياهو، مضيفاً ((طالما استمرت الحرب، يمكنه القول إنه ليس من الممكن تنظيم انتخابات. وهو يسعى دائماً إلى تبرير بقائه رئيساً للوزراء)).

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