غالانت يفحص الجاهزية للتصعيد بالجبهة الشمالية

أكد وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، تعزيز جاهزيته ((لأي سيناريو يشمل اتساع دائرة الحرب في المنطقة))، معتبراً أن مواجهة ((سيناريو الحرب يتزايد، في ظل ضرورة إعادة سكان الشمال إلى منازلهم)).

وخلال مشاركته في تمرين لفحص جاهزية الجبهة الداخلية المدنية في منطقة حيفا لسيناريوهات اندلاع حرب شاملة، بحضور عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين، قال غالانت إن الجيش يزيد من جاهزيته واستعداداته ((وفي الوقت نفسه نقوم بتوسيع عملياتنا ضد حزب الله، وضد الكيانات الأخرى التي تهددنا، ونحن نضرب أعداءنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وإحدى القضايا التي ستطرح علينا في المستقبل القريب هي كيفية التعامل مع مسألة عودة السكان إلى منازلهم)).

وقال: ((نفضل طريق التسوية والاتفاق الذي يؤدي إلى إزالة التهديد، ولكن علينا أن نستعد لاحتمال استخدام القوة في لبنان، والذي يمكن أن يأخذ في الاعتبار أيضاً السيناريو الذي نتحدث عنه ونستعد له هنا، وهو سيناريو الحرب، وعلينا أن نكون مستعدين لهذه القضية ونفهم أنه يمكن أن يحدث)).

وأضاف: ((لا نتمنى حرباً في لبنان، أقول لكم إن مثل هذه الحرب ستكون تحدياً صعباً لدولة إسرائيل، لكنها ستكون كارثة على حزب الله ولبنان، ليس أقل من ذلك وخصوصاً في بيروت وجنوب لبنان)).

وأعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، أنه سيُطلب من شركات الهواتف الخلوية توفير الطاقة الاحتياطية للهوائيات الخلوية في شمال إسرائيل، استعداداً للتصعيد على الجبهة الشمالية، وفقاً لصحيفة ((جيروزاليم بوست)) الإسرائيلية.

كما قال المدير العام لوزارة الاتصالات عنبال مشاش، إن ((حرب الجبهة الشمالية قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ما سيؤثر أيضاً على هوائيات الهاتف الخلوي)).

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