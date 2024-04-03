12 قتيلاً بهجوم مسيّرة على عطبرة في شمال شرق السودان

قُتل 12 شخصاً وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم بواسطة طائرة مسيّرة في مدينة عطبرة الواقعة في شمال شرق السودان.

والتي كانت بمنأى عن الحرب الدائرة في البلاد، وفق ما أفاد مسعف وشهود وكالة فرانس برس.

وتشهد معظم أنحاء السودان منذ نحو عام حرباً دموية بين الجيش السوداني وقوات ((الدعم السريع)). وقال شاهد في تصريح عبر الهاتف ((اندلع حريق بعد هجوم بطائرة مسيّرة خلال إفطار)). وقال شاهد آخر إنّ الإفطار الذي أقيم في قاعدة لـ((ميليشيا البراء)) التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني ((جمَع مدنيين ومقاتلين)).

وقال مصدر طبي إن ((جثث 12 قتيلاً و30 جريحاً)) وصلوا إلى مستشفى في عطبرة، من دون تحديد ما إذا كانوا مقاتلين أم مدنيين.

وأدى القتال منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح أكثر من 8,5 ملايين آخرين.

وتتمركز في عطبرة التي كانت بمنأى عن المعارك، وحدات للجيش لحماية المدينة التي تكتسب أهمية استراتيجية لوقوعها على الطريق المؤدي إلى بورتسودان على البحر الأحمر، حيث تتّخذ الحكومة السودانية مقراً مؤقتاً. ولم تتبنَّ أي جهة على الفور الهجوم.

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