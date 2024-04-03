«الناتو» يبحث إنشاء صندوق مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ 100 مليار دولار

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس، أن على أعضاء ((الناتو)) ضمان إمدادات أسلحة بعيدة الأمد لأوكرانيا.

وذلك قبيل اجتماع وزاري لمناقشة مقترح بإنشاء صندوق تمويل بقيمة 100 مليار يورو على مدى خمس سنوات.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: ((لدى أوكرانيا حاجات طارئة. أي تأخير في تقديم الدعم ستكون له تبعات في ساحة المعركة.

لذلك يجب تغيير ديناميكيات دعمنا)). وأضاف: ((يتعين علينا ضمان مساعدة أمنية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها لأوكرانيا على المدى البعيد كي نتمكن من الاعتماد بدرجة أقل على المساهمات الطوعية وبدرجة أكبر على التزامات الناتو، وبنسبة أقل على العروض القصيرة الأمد، وبنسبة أكبر على تعهدات متعددة السنوات)).

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن ستولتنبرغ اقترح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو للمساعدة في تسليح أوكرانيا في حربها مع روسيا. وقال: ((على موسكو أن تفهم أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم في ساحة المعركة ولا يمكنهم انتظارنا إلى الأبد))، من دون أن يذكر تفاصيل حول اقتراحه.

وعقد وزراء خارجية دول ((الناتو)) محادثات أولية بشأن المقترح في بروكسل الأربعاء في إطار المساعي لوضع حزمة دعم لأوكرانيا قبل التئام قمة في يوليو بواشنطن. لكنّ دبلوماسيين كثراً حذروا من أنه لا تزال هناك أسئلة رئيسية بشأن طريقة عمل أي تمويل، ومن المرجح أن تتغير الخطة بشكل ملحوظ بحلول القمة في واشنطن.

ويتضمّن اقتراح ستولتنبرغ أيضاً إشراف ((الناتو)) بشكل أكبر على تنسيق إمدادات الأسلحة إلى كييف من مجموعة تقودها الولايات المتحدة تساعد حالياً في الإشراف على الدعم. واعتبر ستولتنبرغ أن ذلك قد يساعد في الفصل بين إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا وأي تغييرات سياسية في دول ((الناتو))، فيما يسعى دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر.

ومن شأن تلك الخطوة أن تمثل تحولاً كبيراً للتحالف العسكري الغربي الرافض حتى الآن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا خشية أن يؤدي ذلك إلى جر ((الناتو)) إلى نزاع مع روسيا.

ويأتي هذا المقترح في الوقت الذي تكافح فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على موافقة الكونغرس على حزمة دعم عسكري ثنائية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار.

كما أثار احتمال عودة ترامب حديثاً متزايداً بين الحلفاء بشأن ما ينبغي لأوروبا أن تفعله لضمان استثمار الولايات المتحدة في الأمن عبر الأطلسي. كما أثارت مخاوف بين المسؤولين الأوروبيين من أن ترامب قد يسحب المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في ضوء التعليقات التي قال فيها إنه يسعى لإنهاء الحرب في يوم واحد.

ويرى العديد من الحلفاء أن المأزق نذير لكيفية تحول السياسة الأمريكية تجاه كييف في ظل رئاسة ترامب.

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