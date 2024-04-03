منظمة الصحة العالمية: مرضى «مستشفى الشفاء» مهددون بالموت

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، إن تدمير مستشفى الشفاء في غزة سيتطلب المزيد من عمليات الإجلاء الطبي وسيؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الوفيات إذا لم ينفذ الإجلاء بسرعة.

وغادرت القوات الإسرائيلية المستشفى الاثنين بعد عملية استمرت أسبوعين اعتقلت خلالها المئات، وتركت خلفها عشرات الجثث ومباني مدمرة على مساحات واسعة.

وقال غيبريسوس: ((سيزداد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي، والإجلاء الطبي بطيء بالفعل)). وأضاف: ((سيموت الناس لأنهم لن يحصلوا على الخدمات سواء من الشفاء أو بسبب بطء الإجلاء، لأنه لا يمكن إجلاؤهم)).

وقالت إسرائيل إنها قتلت المئات من مقاتلي حركة حماس كانوا يتمركزون داخل المستشفى. وتنفي حماس والطاقم الطبي وجود أي مقاتلين في المؤسسات الطبية.

وأكد غيبريسوس ((يجب تسريع عملية الإجلاء... وإلا سنخسر الكثير من الناس. سنفقد الكثير من الأرواح)).

بلا رعاية

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن تدمير مستشفى الشفاء سيترك ((الآلاف بدون رعاية صحية)). وشدد على ضرورة نقل المرضى بطريقة ما لمنشآت أخرى تقدم الرعاية الصحية في شمال القطاع والتي تكافح بالفعل لتواصل العمل.

وأضاف: ((علينا أن ندرك أن الرعاية الصحية المقدمة في غزة غير كافية على الإطلاق... إنه نظام صحي جاثم على ركبتيه كما قلنا مراراً... إنه غير كافٍ. إنه غير مكتمل)).

وذكر غيبريسوس أن عشرة فقط من مستشفيات غزة البالغ عددها 36 لا تزال قادرة على العمل ولو بشكل جزئي. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تسعى لزيارة المستشفى المدمر للتحدث مع الموظفين ومعرفة ما يمكن إنقاذه، لكنه استطرد قائلا إن الوضع على الأرض يبدو ((كارثياً)).

وكان مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مستشفى في غزة قبل الحرب إذ كان يضم 750 سريراً وغرف عمليات عديدة، إحدى منشآت الرعاية الصحية القليلة التي تعمل جزئياً في شمال غزة قبل مداهمة الجيش الإسرائيلي.

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