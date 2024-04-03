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9 قتلى ومئات الجرحى في أعنف زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاماً

4/3/2024 7:16:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب نحو 900 آخرين، علاوة على فقدان 50 شخصاً، أمس، إثر زلزال بقوة 7,4 درجات، ضرب تايوان وألحق أضراراً بعشرات المباني ودفع السلطات لإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي، وصولاً إلى اليابان والفلبين، قبل إلغائها.

وقال مسؤولون إن الزلزال هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عقود، وحذروا من احتمال وقوع المزيد من الهزات في الأيام المقبلة.

وقال وو تشين فو مدير مركز تايبيه لرصد الزلازل، إن الزلزال هو الأقوى منذ ذلك الذي ضرب الجزيرة بقوة 7,6 درجات في سبتمبر 1999 مودياً بنحو 2400 شخص في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الجزيرة. وضرب الزلزال تايوان قبيل الساعة 8,00 صباحاً بالتوقيت المحلي، وحدد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي مركزه على مسافة 18 كيلومتراً جنوب مدينة هوالين وعلى عمق 34,8 كيلومتراً.

وقتل ثلاثة أشخاص كانوا ضمن مجموعة من سبعة أشخاص على طريق للتنزه في التلال المحيطة بالمدينة. وقتل سائق شاحنة بعدما جرف انهيار أتربة عربته. ولم يحدد المسؤولون ظروف مقتل الضحايا الآخرين.

وأضافت السلطات أنها فقدت الاتصال بخمسين مسافراً كانوا على متن أربع حافلات صغيرة متجهة إلى فندق في محمية تاروكو جورج الطبيعية، دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية.

وطلبت الرئيسة تساي إنغ وين من الحكومات المحلية والمركزية التنسيق في ما بينها، وقالت إن الجيش سيقوم بتقديم المساعدة.

وفي تايوان واليابان والفلبين، أعلنت السلطات في البداية تحذيرات من تسونامي قبل أن ترفعها قرابة العاشرة صباحاً (02,00 ت غ). وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إن التهديد ((انتهى إلى حد كبير)).

وعلى الجانب الآخر من مضيق تايوان، قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مقاطعة فوجيان في شرق الصين المحاذية لغوانغدونغ جنوباً، وفي أماكن أخرى، إنهم شعروا أيضاً بهزات قوية. كما أفاد أهالي هونغ كونغ بأنهم شعروا بالزلزال.

وأعلنت الصين، أنها ((تتابع عن كثب)) تداعيات الزلزال، وأنها ((على استعداد لتقديم مساعدات الإغاثة من الكارثة))، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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